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كنز فيتامينات.. 5 فوائد غير متوقعة لـ زيت السمك على الصحة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:01 م
زيت السمك
زيت السمك
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نهى هجرس
يعد زيت السمك من أفضل الزيوت الصحية ، حيث انه من اهم  المصادر الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) التي تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، EPA و DHA عبارة عن أحماض دهنية لا يستطيع جسمك صنعها ويجب الحصول عليها من الطعام الذي نتناوله. 

ونشر موقع "boldsky"  ابرز فوائد زيت السمك الصحية.

1. يحسن صحة القلب 
أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية خاضعة للرقابة ومنظمة من زيت السمك لديهم معدل أقل من أمراض القلب، ويمكن أن يقلل زيت السمك من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم والنوبات القلبية.


2. يمنع السرطان 
أظهرت الدراسات أن زيت السمك يمكن أن يساعد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان القولون، كما تمنع أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك نمو الخلايا السرطانية ، وبالتالي تمنع الإصابة بالسرطان  .

3. يقوي المناعة 
يرتبط الاستهلاك المنتظم لزيت السمك بتحسين جهاز المناعة، وهذا بدوره يساعدك على محاربة بعض الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والسعال والإنفلونزا، ويساعد تناول زيت السمك أيضًا في تقليل الحمى والطفح الجلدي والإرهاق.

4. يعالج الربو 
إن الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في زيت السمك لها القدرة على تقليل التهاب الرئتين وبالتالي لها دور محتمل في علاج الربو، استهلك زيت السمك بشكل منتظم ، وذلك لتحسين عملية التنفس.

5. يعالج هشاشة العظام 
يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3 ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل العلامات والأعراض المختلفة لالتهاب المفاصل عند مقارنتها بالأشخاص الذين لا يتناولونها، كشفت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لزيت السمك يمكن أن يكون فعالًا للغاية للأفراد الذين يعانون من هذه الحالة .






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