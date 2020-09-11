كنز فيتامينات.. 5 فوائد غير متوقعة لـ زيت السمك على الصحة

4. يعالج الربو

إن الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في زيت السمك لها القدرة على تقليل التهاب الرئتين وبالتالي لها دور محتمل في علاج الربو، استهلك زيت السمك بشكل منتظم ، وذلك لتحسين عملية التنفس.

5. يعالج هشاشة العظام

يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3 ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل العلامات والأعراض المختلفة لالتهاب المفاصل عند مقارنتها بالأشخاص الذين لا يتناولونها، كشفت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لزيت السمك يمكن أن يكون فعالًا للغاية للأفراد الذين يعانون من هذه الحالة .



