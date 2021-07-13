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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعلن الحداد الرسمي على أرواح شهداء حريق مستشفى الإمام الحسين

مستشفى الإمام الحسين
مستشفى الإمام الحسين بالعراق

أعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار العراقية، وسرعة توجه فريق حكومي إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً وبدء تحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب وملابسات الحادثة.


وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن ذلك جاء خلال القرارات التي صدرت في ختام الاجتماع الطارئ الذى عقده رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار العراقية ومعالجة تداعياتها .


كما قرر الاجتماع إيقاف واحتجاز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق، وتوجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وتوفير كافة الإمكانيات الخاصة لذويهم والتوجيه بسفر الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق.


من ناحية اخرى أصدر محافظ ذي قار العراقية أحمد غني الخفاجي، عدة قرارات على خلفية حادثة مستشفى الامام الحسين منها تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام بدءاً من غد الثلاثاء، وكذلك تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي برئاسة النائب الأول لمحافظ ذي قار لإخضاع كل من له صلة ادارية او فنية لاجراءاتها، وتستمع لكل من يدلي بمعلومات عن مسبباته، وتقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال 48 ساعة فقط من تشكيلها لأعلانها للرأي العام"، لافتا الى ان "وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار تتحمل مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي ومباشرة الكوادر الصحية".
 

وأضاف أنه تقرر أيضا نقل جميع منتسبي مستشفى الإمام الحسين التعليمي إلى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورًا، وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فوراً، فضلا عن اغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض"، والتوجيه بتحويل جميع الكوادر الطبية والصحية والتمريضية الى مستشفى الامام الحسين التعليمي لاسناد الكادر الطبي العامل هناك.

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