أستاذ جراحات المناظير: هرمون الأنوثة يؤثر على أي بطانة أخرى بالجسم

قال الدكتور محمود سليمان ، أستاذ جراحات المناظير والأورام الليفية ، إنه تم اكتشاف تشابه بين أنسجة بطانة الرحم وأنسجة الحوض وبعض أنسجة الجسم لدى بعض السيدات ، والفرق يكون في المستقبلات الموجودة على الأنسجة ببطانة الرحم .

وأضاف أستاذ جراحات المناظير، خلال لقائه ببرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن هناك مخاطر ببطانة الرحم المهاجرة لدى السيدات ،هى التى تسبب تسرب الدم داخل بطن السيدة ، وليست كما في الصورة المعتادة للدورة الشهرية ، مما يسبب تجمع في الدم داخل البطن، و يسبب التصاقات في الرحم.

أنسجة بطانة الرحم

وأشار أستاذ جراحات المناظير، إلى أن مفهوم بطانة الرحم المهاجرة يطلق على البطانة التي تتكون في أية مكان بالجسم غير الرحم ، بحيث يؤثر هرمون الأنوثة على أي بطانة أخرى بالجسم شبيهة ببطانة الرحم .

وتابع أستاذ جراحات المناظير، أن تلك الالتصاقات تؤثر بالسلب على حركة الأنابيب لدى السيدة ، وتوترات في العلاقة الجنسية ، وتأخر في الإنجاب .

وفى سياق آخر،أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أن بطانة الرحم المهاجرة تعد من أخطر الأسباب التي تعيق حدوث الحمل لدي السيدات، مشيرا إلى أن أسبابها تعود لوجود أنسجة شبيهة ببطانة الرحم في مناطق أخرى، وعادة ما تكون على جانبي الرحم في تجويف البطن ويمتد حول المبيضين وقناة فالوب، وكذلك بمنطقة عنق الرحم ويؤدي نمو هذه الأنسجة خارج الرحم لحدوث مشكلات في الإياضة، وانسداد قناة فالوب وبالتالي تؤدي للعقم.

وقال "الملا"، إن أعراض بطانة الرحم المهاجرة تتمثل في آلام شديدة بمنطقة الحوض، وبمنطقة أسفل البطن، وتزداد هذه الآلام بشكل ملحوظ، في وقت العلاقة فضلا عن آلام شديدة وقت الدورة الشهرية مع غزارة في دم الحيض، واستمرار الدورة لوقت أطول من الطبيعي ونزول دماء في أوقات مختلفة، مضيفا أنه يمكن أن يظهر نزيف خفيف في الفترة التي تسبق الدورة الشهرية، وكذلك بين كل دورة والتي تليها، ومن أعراضها أيضا عدم حدوث الحمل.

وأوضح أن علاج بطانة الرحم المهاجرة يختلف وفقًا لكل حالة، ويكون بتناول بعض الأدوية الهرمونية وهي أدوية تساهم في تقليل الآلام وإيقاف تطور بطانة الرحم المهاجرة وعلاج المشكلة أو إجراء عملية جراحية فقد يلجأ الطبيب لعملية جراحية لإزالة أنسجة بطانة الرحم المهاجرة إذا كانت تسبب آلاما غير محتملة وتؤدي إلى العقم.