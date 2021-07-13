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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل تأبين مدير التصوير رمسيس مرزوق بالأوبرا.. صور

تأبين الراحل رمسيس
تأبين الراحل رمسيس مرزوق وشقيقه يتسلم تكريم عن مسيرته

أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي حفل تأبين لفارس الظل والنور الراحل رمسيس مرزوق مساء امس الاثنين، بسينما الهناجر بدار الاوبرا المصرية.

تفاصيل حفل تأبين رمسيس مرزوق

وحضر حفل التابين مجموعة كبيرة من السينمائيين ومن بينهم الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمخرج عمرو عبدالعزيز والمنتج السينمائي محمد العدل و المونتيره منار حسني والمخرج علي الغازولي ومدير التصوير محمود عبدالسميع وعدد من النجوم الذين عملوا مع الراحل وعاصروه، اضافة للاعلاميين والصحفيين.

تأبين رمسيس مرزوق

وعرض خلال حفل التابين فيلم "فارس الظل والنور" و هو عن حياة الراحل رمسيس مرزوق،  والفيلم من اخراج مارمينا شلبى وهو من أبناء المركز القومى للسينما. و عقب عرض الفيلم ناقش الدكتور سمير فرج الجمهور حول تاريخ الراحل جاء ذلك خلال ندوه ادارها كل من الناقد السينمائى اسلام احمد علي والناقده السينمائية شاهندة محمد 

وخلال حفل التابين أهدى الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي  ميدالية البحر المتوسط الي اسم مدير التصوير والمخرج الراحل رمسيس مرزوق والتي تسلمها عنه شقيقه مهندس الديكور دكتور زوسر مرزوق.

وفاة رمسيس مرزوق

رحل مدير التصوير رمسيس مرزوق يوم 2 يوليو، بعدما عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العالمي  المصري يوسف شاهين .

حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983.

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المركز القومي للسينما يقيم حفل تأبين الراحل رمسيس مرزوق ..12 يوليو

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كما حصل رمسيس مرزوق  على العديد من الجوائز وكذلك إشترك بتصوير مجموعة افلام ايطالية .

أقام رمسيس مرزوق العديد من المعارض الخاصة به بمصر و روما و باريس حصل علي حوالي عشرين جائزة تقديرية.

ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 2 يوليو عن عمر يناهز 81 عام، منوهًة بأن الراحل أحد رواد فن التصوير السينمائى.

 وأضافت «إيناس»، فى بيان لها أنه لقب بفارس الظل والنور، حيث تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التى كانت مفتاح سر نجاح الكثير من الأعمال، مؤكدة ان بصماته ستبقى علامة بارزة فى تاريخ الابداع السينمائى ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه وتلاميذه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.

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