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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أول نصب تذكارية لـ الجيش الأبيض بمصر

صدى البلد

افتتح  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أول نصب تذكارية للجيش الأبيض بجمهورية مصر العربية، وذلك بديوان عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، في حضور  الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، و المهندس سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة، و اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك تقديراً للدور البطولي والمذهل للجيش الأبيض وجميع العاملين بالقطاع الصحي، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وعطائهم المستمر، خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطنين، وتقديراً وعرفانا بأبطالنا من شهداء الجيش الأبيض والذي ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية للحفاظ علي صحة المواطنين. وتقديراً لما يقوم به جميع الفرق والطواقم الطبية بمصر من أطباء وتمريض وصيادلة وعمال وغيرهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي انه  قام المحافظ بافتتاح أعمال التطوير بإدارة الموارد البشرية بديوان مديرية الصحة بالشرقية، والتي تم دعمها من ميزانية المديرية ومشاركة من المجتمع المدني بتكلفة مليون جنيه، وتستوعب الإدارة ٨٧ موظفا في كل أقسام شئون العاملين، ويتم تعامل المترددين من خلال الشبابيك مما أدى إلي سهولة ويسر تقديم الخدمة.

كما تم افتتاح قاعة اجتماعات للمديرية والتي كانت عبارة عن مخازن وتم دعمها من خلال المجتمع المدني.

كما تفقد المحافظ مقر الزمالة المصرية بالمديرية وما تم إنجازه بالبرنامج خلال الفترة السابقة واعتماد حتي الآن ٢١٧ قسما داخل مستشفيات الصحة بالمحافظة، وتم استعراض جهود وزارة الصحة في توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتوفير المدربين والذي تجاوز عددهم في مستشفيات الصحة ٤٢٥ مدربا، كما تم توزيع المتدربين حتي الآن علي ١٧ مستشفي من إجمالي ٢٤ مستشفي تابعة للصحة بالمحافظة بعدد ٣٢٥ متدربا.

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