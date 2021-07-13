عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص- صدي البلد ينشر التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي للموسم الجديد

محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف مصدر عن التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي الذي تم اعتماده من قبل لجنة التخطيط لكرة القدم .

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا قبل أيام مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، وذلك في حضور لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، وزكريا ناصف عضو اللجنة، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين.

شهد الاجتماع استعراض تقرير المدير الفني لقطاع الناشئين عن الموسم المنقضي، حيث استمع محمود الخطيب ولجنة التخطيط إلى شرح مفصل من قبل بروكيتش لكافة التفاصيل الخاصة بأداء القطاع وفرقه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى خطة المرحلة المقبلة، وكذلك رؤيته الفنية المتعلقة بتطوير القطاع بما يحقق أهداف النادي في هذا الملف، ويتناسب مع أحلام وطموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

استعرض الاجتماع أيضًا إستراتيجية العمل ونتائج خطة تطوير القطاع، التي سبق أن قدمها المدرب التشيكي في بداية فترة عمله مع النادي، إلى جانب التعرف على احتياجاته في الموسم الجديد.

وقال المصدر أن لجنة التخطيط أعتمدت التشكيل الذي تم تم تقديمه من قبل خالد بيبو وبروكيتش ويتكون من عمرو أنور مديراً فنياً لفريق 2001 واحمد عبدالظاهر مدربا عاما،وسيد غريب مديراً فنيا لفريق 2003 ومعتز اينو مدرب عام .

وأضاف أن شريف عبدالفضيل سيكون مديراً فنياً لفريق 2005 ومعه اسحاق اول مدرب عام وسامر عبدالرحمن مديراً فنياً لفريق 2006 ومعه احمد روؤف مدرباً عاماً واسامه زكي مديراً فنياً لفريق 2007 وسعيد صبحي مدرباً عاماً واحمد صديق مديراُ فمياً لفريق 2008 وأحمد يونس مدرباً عاماً وأحمد حسن دروجبا مديراً فنياً لفريق 2009 ومحمد حافظ مدرباً عاماً وعلي الطويل مديراص فنياً لفريق 2010 وسيد العربي مدرباً عاماً وممدوح عيد مديراً فنياً لفريق 2011 وميدو ماهر مدرباً عاماً وحسين شكري مديراً فنياً لفريق 2012 .

الأهلى محمود الخطيب خالد بيبو بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين محسن صالح لجنة التخطيط

ترشيحاتنا

فن هادف وراق .. قومي المرأة يشيد بالجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"

الزمالك: لا توجد أي اتصالات مع رئيس اتحاد الكرة

إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس كورونا

هتاخد شقة بس متبيعهاش..أحمد موسى: مفيش حتة في مصر مفيهاش شغل ومشروعات

معجزة طبية.. مريضة تغادر المستشفى بعد استمرار إصابتها بكورونا لمدة 100 يوما

مانشستر يونايتد يتواصل مع ريال مدريد لضم فاران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

قبل الانتقال إليها| السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات بالعاصمة الإدارية

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

الصحة تشكر سلوفينيا على دعم مصر بـ 250 ألف جرعة من لقاح كورونا

انكسار وحزن رامي صبري في عزاء شقيقه ..صور مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ