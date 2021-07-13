خاص- صدي البلد ينشر التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي للموسم الجديد

كشف مصدر عن التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي الذي تم اعتماده من قبل لجنة التخطيط لكرة القدم .

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا قبل أيام مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، وذلك في حضور لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، وزكريا ناصف عضو اللجنة، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين.

شهد الاجتماع استعراض تقرير المدير الفني لقطاع الناشئين عن الموسم المنقضي، حيث استمع محمود الخطيب ولجنة التخطيط إلى شرح مفصل من قبل بروكيتش لكافة التفاصيل الخاصة بأداء القطاع وفرقه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى خطة المرحلة المقبلة، وكذلك رؤيته الفنية المتعلقة بتطوير القطاع بما يحقق أهداف النادي في هذا الملف، ويتناسب مع أحلام وطموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

استعرض الاجتماع أيضًا إستراتيجية العمل ونتائج خطة تطوير القطاع، التي سبق أن قدمها المدرب التشيكي في بداية فترة عمله مع النادي، إلى جانب التعرف على احتياجاته في الموسم الجديد.

وقال المصدر أن لجنة التخطيط أعتمدت التشكيل الذي تم تم تقديمه من قبل خالد بيبو وبروكيتش ويتكون من عمرو أنور مديراً فنياً لفريق 2001 واحمد عبدالظاهر مدربا عاما،وسيد غريب مديراً فنيا لفريق 2003 ومعتز اينو مدرب عام .

وأضاف أن شريف عبدالفضيل سيكون مديراً فنياً لفريق 2005 ومعه اسحاق اول مدرب عام وسامر عبدالرحمن مديراً فنياً لفريق 2006 ومعه احمد روؤف مدرباً عاماً واسامه زكي مديراً فنياً لفريق 2007 وسعيد صبحي مدرباً عاماً واحمد صديق مديراُ فمياً لفريق 2008 وأحمد يونس مدرباً عاماً وأحمد حسن دروجبا مديراً فنياً لفريق 2009 ومحمد حافظ مدرباً عاماً وعلي الطويل مديراص فنياً لفريق 2010 وسيد العربي مدرباً عاماً وممدوح عيد مديراً فنياً لفريق 2011 وميدو ماهر مدرباً عاماً وحسين شكري مديراً فنياً لفريق 2012 .