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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كمسري قطار منوف.. مصورة الواقعة تروي تفاصيل صادمة

كمسري منوف
كمسري منوف

كشفت هناء زكي صاحبة فيديو اعتداء كمسري قطار على مواطن وانتبه، تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن الواقعة تمت في قطار منوف.

وقالت هناء زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء،  إنه راكب للقطار لم يتثنى له النزول في محطة القطار التي مدونة على التذكرة الخاصة به، وبعدها جاء الكمسري وعنفه ضرب الراجل بالقلم أمام بنته".


وتابعت هناء زكي صاحبة فيديو اعتداء كمسري قطار على مواطن وانتبه، أنه بعض الركاب عرضوا دفع الأموال المطلوبة للكمسري الغرامة المطلوبة من مواطن في القطار، لكن رفض الكمسري الأمر، وقمت بتصوير الواقعة".

 

استدعت هيئة السكة الحديد  كمسري قطار  خط «منوف - القاهرة»، للتحقيق معه فيما نسب إلية في واقعة ضرب مواطن بـ«القلم»، داخل القطار، بسبب رفضه دفع غرامة ركوب القطار بدون تذكرة.

وقالت مصادر بالهيئة ،  أن المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس الهيئة، طالب باستدعاء الكمسري للتحقيق مع فى والواقعة ومعرفة ملابساتها، موضحًا أن وزير النقل أصدر تعليمات مشددة في هذا الشأن ولن يسمح بإهانة أي مواطن، وأكد أن أي مخطئ سيعاقب بجزاء شديد.

وأشارت أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات مشددة على مشرفي القطارات والكمسارية بالتعامل مع المواطنين بالقانون وليس الإهانة والتهجم عليهم.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا مقطع فيديو يظهر مشادة بين كمسري ومواطن داخل أحد القطارات بسبب عدم دفع قيمة غرامة التهرب من التذكرة.

ونتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرة داخل قطار منوف بين كمسري وأحد الركاب لمطالبته بدفع الغرامة لعدم وجود تذكرة معه، في واقعة جديدة من الوقائع اليومية التي تثير الجدل وتتحول إلى قضية رأي عام، والتي تأتي في كثير من الأحيان من هيئة السكة الحديد.

وحاول الركاب الآخرين وإحدى السيدات دفع الغرامة لـ كمسري السكة الحديد، حيث أن الراكب مصطحب طفلته معه ولا يملك ثمن التذكرة أو الغرامة.

مشاجرة بين كمسري وراكب بقطار منوف

ونشبت المشاجرة داخل قطار منوف في محطة الحامول حتى وصل القطار إلى محطة شنوان.

youtube

وأوضحت مصورة الفيديو هناء زكي المحامية، أن كمسري القطار طلب من الرجل تذكرته فأخبره أنه لا يوجد معه فطلب منه الغرامة إلا أنه نشبت مشادة بينهم فقام الكمسرى بصفع الرجل على وجهه بالقلم وسط بكاء وانهيار طفلته التي كان يصطحبها معه.

وأضافت مصورة الفيديو، أنها حاولت مع آخرين أن تدفع ثمن الغرامة إلا أن الكمسري رفض مصمما علي إجراء مشكلة مع الراكب، رغم أنه لم ير أي تذكرة في القطار، موضحة أن الطفلة كانت في حالة انهيار تام.

وأكدت أنه تم إنزال الراكب مع الكمسرى من القطار واستكمل القطار طريقه، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية من وزير النقل ضد الكمسري لتعديه علي أحد المواطنين.

هناء زكي كمسري قطار سيد على قطار منوف

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