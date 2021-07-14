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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حل أزمة مستأجري محلات سوق مركز القوصية بأسيوط ,,أبرز مناقشات لجنة الإدارة المحلية اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم نظير، بشأن:

الأول: تهديد محافظة أسيوط بطرد المواطنين مستأجري محلات سوق مركز القوصية، وإلغاء عقودهم المحررة منذ أكثر من 30 عاماً وتحرير عقود جديدة بأسعار تزيد على الأسعار القديمة بنسبة 500%، فضلاً عن المغالاة في تقدير أسعار تقنين الأراضي الصحراوية التي قام المواطنين باستصلاحها، وذلك مقارنة بالمحافظات الأخرى، وتأخر المحافظة في إنشاء مواقف سيارات بالقوصية، ديروط ومنفلوط، بالرغم من التقدم بعدة طلبات في هذا الشأن خلال الفصل التشريعي السابق.

 

الثاني: تكرار غلق طريق ديروط - الفرافرة بسبب تراكم الكثبان الرملية وتقاعس الأجهزة التنفيذية عن التحرك الفوري لإزالة الرمال وفتح الطريق، مما أدى إلى توقف حركة سير السيارات بالطريق، مع ضرورة إنشاء نقاط ارتكاز بالطريق وتجهيزها بالمعدات اللازمة لسرعة إزالة الرمال واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تكرار هذه الظاهرة.

الإدارة المحلية مركز القوصية ديروط منفلوط محافظ أسيوط مجلس النواب أسعار تقنين الأراضي الصحراوية مواقف سيارات

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