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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفية العمري

صفية العمري: لا أرفض تقديم دور ثان حتى لو 10 دقائق المهم يكون هادفا

صفية العمري
صفية العمري

كشفت الفنانة القديرة صفية العمري   أنها لاترفض تقديم أدوار " دور ثان " في إطار تطور الأجيال والسماح  لأجيال جديدة بإظهار مواهبها لكنها في نفس الوقت  تشترط أن تكون أدوار ذات هدف  قائلة: " لازم يكون دور له هدف وأقول فيه حاجة مش أطلع عشان التواجد ولمجرد التواجد فقط  ماقدرش أقول عن ده ". 


تابعت في لقاء خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلة : " حتى لو طلعت عشر دقائق أو خمس دقائق بس المهم يكون دور له هدف سواء أم أو جدة لكن لازم   يكون دور له ثقل  .. مش مهم المساحة لكن الدور يكون محترم وله هدف   "


وحول عزوف صناع الدراما على الاستعانة  بالنجوم الكبار القدامي وإهتمامهم بالشباب  فقط   قالت : " أعتقد أن الدراما الان تصنع  لجيل بعينه حتى الأدوار المساعدة الآن "هامشية".


أكملت : " حتى لو بيصنعوا دراما لجيل بعينه  فلازم في نفس الوقت " يضفروا " الاجيال مع بعضها البعض    هل فيه بنت ملهاش أم ؟ فيه فنانين   كتيرة عظام وموجودة .. وبرة بيكتبوا للاجيال الكبيرة مخصوص   وأتمت : " هنا مش بيفكروا في الحكاية دي خالص    "


وحول مشاعر البعد عن الساحة وهل  تسبب لها وجعاً قالت : " أنا الي إخترت البعد لاني طول عمري بخلص شغلي وبرجع البيت على طول .. والحقيقة يمكن أكون مخطأة أو أكون لا أساير الوقت ولا الجو لكن في النهاية دي شخصيتي أني أكون " بيتوتية " ده طبعي مش بروح مناسابات إلا لو كانت مهمة بالنسبة لي ".


ومازحتها الإعلامية لميس الحديدي قائلة : إنتي مش اجتماعية ؟  لتجيب العمري قائلة : " اجتماعية جداً جداً لاني برج الميزان  وكل الوسط الفني اصحابي وحبايبي ".


وحول أقرب أصدقائها من الوسط الفني   قالت : " إلهام شاهين وهالة صدقي ويسرا وكتير وليلى علوي  وكلنا اصحاب بنتكلم  دائماً لكن أحيانا هما بيروحوا حفلات وأفراح وأنا أحياناً أحس نفسي غريبة ".


وقاطعتها الحديدي متسائلة : غريبة ولا خجولة ؟ لتجيب العمري " خجولة جداً  ..أنا قدام الكاميرا واحدة تانية خالص   بنطلق بلا حدود بمجرد إطفائها وعودتي للبيت بكون " أنا " زي مأنا مابعرفش أتغير  وهفضل كده لحد ما أموت ".
 

صفية العمرى دور ثان كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي الدراما

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