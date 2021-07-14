التيك توك السبب .. الملحن عصام إسماعيل يكشف سر انتشار أغاني المهرجانات

اغاني المهرجانات

قال الملحن عصام إسماعيل، إنه يحب أغاني المهرجانات وهناك مطربون من أغانى المهرجانات يتسمون بالصوت الجميل، معقباً: " بتعجبني الاغاني لكن إللى مبيعجبنيش الكلام".

أضاف عصام إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامى" تامر أمين" فى برنامج" آخر النهار" المذاع على قناة" النهار"، أن اغانى المهرجانات لم تتطرق يومآ إلى إنتاج اغنية رومانسية او اغنية وطنية اوعن النبي الكريم.

أغانى المهرجانات



أوضح عصام إسماعيل، أن مطربى المهرجانات يهتمون فقط عند إنتاجهم للاغانى بالافيهات التى ترفع من نسبة المشاهدات، والبحث عن التريند، مشيرا إلى أنهم يبحثون عن نجوم التيك توك لكى يغنون مقطع من أغانيهم لكى تنتشر بذلك الأغنية.



أكد عصام إسماعيل، أن السوشيال ميديا جعلت هذا الجيل يتجه إلى التيك توك و ما شابه، منوها إلى أن المهرجانات لغة أخرى غير المتعارف عليه من الاغانى .