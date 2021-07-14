الأول من نوعه عالميًا .. الكومي يبتكر روبوت يولد المياه في المريخ|شاهد

ما زالت تطلق بعض دول العالم المهمات العلمية لفهم طبيعة كوكب المريخ بين الماضي والحاضر والمستقبل حيث تزداد احتمالات وجود حياة على الكوكب الشقيق خلال السنوات الأخيرة وهو ما يدفع العلماء والمبتكرين إلى المساهمة في مواكبة الضرورة التكنولوجية الحديثة.

وأعلن محمود الكومي، عالم البيانات المصري، والحاصل على فضية جنيف للاخترعات عام 2021، عن ابتكاره أول روبوت في العالم يولد المياه على سطح المريخ، حيث أن الكوكب الأحمر ليس به ماء سائل كالأرض، لكن نسبة الرطوبة به قد تصل إلى 100%.

مهمة الروبوت

وأوضح «الكومي» في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» أن الروبوت سيعمل من خلال تكنولجيا الذكاء الاصطناعي لاستكشاف معظم المناطق ذات أعلى نسبة رطوبة، ومن ثم توليد مياه شرب نظيفة بعد معالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي مما يوفر فرصة للحياة على الكوكب الأحمر.

الإصدار الأول

وأضاف المبتكر المصري أنه أطلق على الروبوت اسم «ايليو» أو «ELU» وهو يعني «الحياة» باللغة الإستونية، كما أطلق الإصدار الأول منه بالفعل على شكل قطرة ماء، وتتمثل مهمته الأساسية في توليد المياه خارج المؤسسة أو الفضاء الخارجي.

وتابع مبتكر «ايليو» أن الروبوت ذات الوزن الثابت سيفيد في استكشاف كوكب المريخ بصورة أكبر، مؤكدًا على أنه اختبر إمكانية إخراج الروبوت مياه صالحة للشرب بمعامل معتمدة في الحكومة المصرية.

وأشار الحاصل على فضية جينيف إلى أنه يعمل حاليًا على الإصدار الثاني من الروبوت والذي يختلف عن الأول في تطويره للشكل والوظائف .

الروبوت ايليو

روبوت كورونا

جدير بالذكر أنه في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد_ 19) استغل المهندس المصري، محمود الكومي، المتخصص في المجال الهندسي الأكثر تشعبًا، الميكاترونيكس، فترة الحجر الصحي وتأجيل منحته الدراسية إلى احدي الجامعات الأوروبية في إنجاز ابتكار جديد من نوعه عالميًا بأيدي مصرية خالصة أشادت بها معظم المنظمات ووسائل الإعلام الدولية كافة.

الروبوت ايليو

وكشف محمود الكومي تفاصيل ابتكاره روبوت كورونا والمعروف باسم «كيرا» في ندوة بـ «صدى البلد» قائلًا: «كان الدافع لتفكيري في ابتكار الربوت وتنفيذه مع بداية جائحة كورونا المساهمة في منع انتشار العدوى بالفيروس بين الأقطم الطبية كافة والمحافظة على العاملين فيها من خلال آلة مكانيكية تمثل حلقة وصل بين المريض و الأطقم الطبية وعلى رأسها الأطباء والممرضين، فيمنعهم من الاختلاط المباشر بالمريض حفاظًا على سلامتهم».



وبأقل الإمكانيات المتاحة له استطاع المهندس المصري محمود الكومي إصدار 3 نسخ من الروبوت كيرا حتى الآن، الإصدار الثالث منه يستطيع أن يقوم بالعديد من المهام الطبية بنسبة 90٪ ممن يقوم به الأطباء مع إشرافهم وبنفس الدقة، موضحًا أن الروبوت خضع للتجارب في 3 مستشفيات خاصةً حتى الآن، وأن نسبة الخطأ في أي من مهام الروبوت محدودة جدًا، وأنه بتصنيعه وتطويره على مستوى أكبر وبإمكانيات أعلى سيرفع من كفاءته بنسبة كبيرة.

المهندس محمود الكومي

الروبوت كيرا هو أول ابتكار من نوعه عالميًا يطبق مسحة الـ PCR للكشف عن وجود الفيروسات في الدم وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد بطريقة أيسر وأخف من الأيدي البشرية كما يلفت المهندس محمود الكومي، مبتكر الروبوت لـ «صدى البلد»، وكان هذا السبب الرئيسي في إشادة عدد من المنظمات والوكالات الدولية بالروبوت وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، والتي صنفته كأفضل الابتكارات الطبية أثناء الجائحة على المستوى الإفريقي، ووكالة رويترز العالمية، صنفت الإصدار الثاني من الروبوت في المرتبة الثانية ضمن أفضل 20 روبوت طبي حول العالم، والإصدار الثالث منه أصبح يحتل المرتبة الأولى على قائمتها ضمن إنجازات مجال الذكاء الاصطناعي.

الكومي مع وزير التعليم العالي بصحبة الروبوت كيرا

ووصفت منظمة الأمم المتحدة المهندس المصري محمود الكومي، مبتكر روبوت كورونا، الأول من نوعه عالميًا في أخذ البصمة الجينية PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بأنه من المطورين المؤثرين فى أفريقيا.



ولقبت المنظمة «الكومي» في وقت سابق من خلال برنامجها الإنمائي بأنه فخر الفراعنة «Pharaoh's pride»، كما صنفت ابتكاره الروبوت كيرا بأنه من أفضل الابتكارات التكنولوجية في عام 2020.



واختتمت المنظمة: «في أكاديمية روبوتو بمدينة طنطا، ابتكر محمود الكومي، المهندس الـميكانيكي، صاحب الـ 27 عامًا روبوتًا لتشخيص العدوى والرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد مما أثار دهشة كل من رأوه بدقة عمله المذهلة،كما أن عمل الربوت لا يقتصر على المستشفيات فقط، بل يمكن استخدامه في الأماكن العامة مثل المطارات والبنوك ومحطات السكك الحديدية ومراكز التسوق».