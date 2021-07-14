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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 أغسطس موعد اختبارات المتقدمين للمدارس الثانوية للتمريض بسيناء

خدمات التمريض بشمال
خدمات التمريض بشمال سيناء

حددت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، موعد كشف الهيئة لاجتياز اختبارات القبول بمدارس التمريض علي مستوي مراكز المحافظة ،  أيام 10 أغسطس المقبل بالنسبة للمتقدمين إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش، و11 أغسطس للمتقدمين إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد، و12 أغسطس للمتقدمين إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد ونخل، وذلك بمستشفى العريش العام.
٢٦٠ درجة:

 

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم تحديد شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بناء على موافقة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وطبقا لقواعد وشروط القبول الواردة من الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحي بوزارة الصحة.، والخاصة بتنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث تم تحديد 260 درجة كحد أدنى للقبول بها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب والمدارس إن تقديم الملفات بالمدارس يبدأ اعتبارا من 25 يوليو الجاري وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وتم تحديد اختبارات الإملاء واللغة الإنجليزية يوم 8 أغسطس المقبل لجميع المتقدمين فى مدرجات جامعة العريش.
 

وأضاف أن الآعداد المطلوبة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض كالتالي :
المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش : فصل(30 طالب بنين) فصل ( 30 طالبة بنات) – المدرسة الثانوية الفنية للمريض بئر العبد : فصل 30 طالب بنين، فصل 30 طالبة بنات – المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد : ( فصل مختلط 30 طالب وطالبة من الشيخ زويد ورفح) المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنخل: فصل مختلط (30 طالب وطالبة من نخل والحسنة).
 

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