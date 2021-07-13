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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تبحث رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بـ السركى واليومية

اجتماع لبحث رفع الحد
اجتماع لبحث رفع الحد الأدنى للأجور بسيناء

عقد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء  ، اجتماعا مع مديرى الشئون المالية والحسابات والاستحقاقات في مجالس المدن ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة،  بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين المؤقتين بنظام السركى واليومية الى 2400 جنيه شهريا.

 

جاء ذلك بحضور محمد السيد مدير عام الشئون المالية بالمحافظة ، حسام مطر مدير الحسابات ، وعلى جبر مدير الاستحقاقات بالديوان العام للمحافظة .

الحد الأدنى:


ووجه سكرتير عام المحافظة مديري الشئون المالية والحسابات والاستحقاقات في مجالس المدن ومديريات الخدمات الى حصر أعداد العاملين المؤقتين من العاملين بالسركى واليومية في مختلف الجهات وحساب التكلفة لهم برفع الحد الأدنى لأجورهم الى 2400 جنيه.

سيتم ارسالها الى وزارة المالية لتوفير الاعتمادات الخاصة برفع الحد الأدنى لأجورهم ، وذلك بناء على توجيهات الدولة بهذا الشأن وتعليمات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لسرعة استفادة هذه الفئة من العاملين بالمحافظة منها وتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور عليهم.

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الأدنى أجور العاملين المؤقتين سيناء

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