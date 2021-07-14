استشاري نباتات طبية: الألياف الغذائية تساعد على شعور الانسان بالشبع| فيديو

ينصح الدكتور خالد أحمد الغزالي استشاري النباتات الطبية بتناول الألياف الغذائية وخاصة خلال فترة العيد، كاشفا أن هذه الألياف تعمل على خسارة وزن الجسم بسهولة، إضافة إلى أنها تساعد على وقاية الجسم من السرطان.

وأضاف استشاري النباتات الطبية، خلال استضافته في برنامج "حياتك صحتك" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الألياف الغذائية تساعد على شعور الانسان بالشبع، لأنها تعمل على ملئ جزء كبير من المعدة.

وقال استشاري نباتات طبية ، إن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.

كورس التخسيس الدوبل بشكل آمن وسريع

وأضاف استشاري النباتات الطبية أن منظومة إنقاص الوزن هدفها التسهيل على الناس من خلال توصيل كورس التخسيس الدوبل بشكل آمن وسريع ، وكيفية التواصل مع مريض السمنة، بالإضافة إلى أن النباتات الطبية والطبيعية لإنقاص الوزن كلها بيور بدون أي إضافات كيماوية.

وتابع استشاري النباتات الطبية أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشارى النباتات الطبية، إن شهر رمضان كان هدية من الله لنا لضبط الجسم، ولكن هناك من لم يستغله، في المقابل يوجد العديد من المستفيدين منه، وفقدوا من 5 إلى 8 كيلو، ولكن هناك آخرين تناولوا الكعك والبسكويت.

وأضاف الغزالي، أن خلاصة الشاي الأخضر والقهوة الخضراء الموجودة كورس التخسيس تعمل على تزويد الطاقة الداخلية الخاصة بالجسم، بالإضافة إلى أن التوت البري يساعد على إفراز الغدة الدرقية والهرمون الذي يساعد في تخسيس الجسم.

وفي سياق آخر، قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن الكورس العلاجي لفقدان الوزن الناجح يتميز بقدرته على تقليل الشهية عند المريض.

وأضاف أن الأنظمة الغذائية الجيدة، والكورس العلاجي لمرضى السمنة، لا يحرمان المريض من تناول جميع أنواع الأطعمة ، وذلك لقدرتها على إيقاف الشهية المفتوحة .

وأشار إلى الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة ، لا تحتوي على أية مواد صناعية ، وتساهم في تقليل الشهية .

وتابع أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية ، وتحويلها لطاقة .

وأكمل أن مريض السمنة يزداد في الوزن ، يوميا ، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون ، فيما بعد .



ذكر الدكتور خالد الغزالى استشاري التغذية العلاجية، إنه يوجد فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، وهذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة، مضيفا أن كورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.