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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

تنظيف الخشب
تنظيف الخشب

يعد تنظيف الخشب من خطوات التنظيف الصعبة قبل العيد، والكثير من السيدات لا يعلمن الطرق الصحيحة والمناسبة لـ تنظيف الخشب.

يُعد تلميع الخشب من الأمور التي يجب الاهتمام بها، لأنها تترك الخشب رطبًا ومحميًا من العناصر والتآكل المنتظم، وتبدو لمسات الخشب الخام رائعة ، لكن استخدام الورنيش أو محلول الزيت لتلميع الخشب سيعزز الألوان الطبيعية ويترك لمسة نهائية جميلة.

 

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ويمكن تنظيف الخشب بهذ الطرق

1- استخدم الشمع

1- ضع ملعقة من شمع الأثاث الخشبي ، بحجم كرة الجولف ، في مربع من نسيج قطني 100٪، لف القماش حول كرة الشمع واعجنها حتى تصبح طرية.
2- افركي القماش المشبع بالشمع على سطح الأثاث ، مساحة صغيرة واحدة في كل مرة ، حتى يصبح السطح باهتًا.
3- امسح الشمع الزائد بقطعة قماش قطنية نظيفة وناعمة.
4- كرر التشميع والمسح حتى يتم تشميع قطعة الأثاث الخشبي بالكامل، إذا لاحظت وجود خط ، فاستمر في المسح لإزالة الشمع الزائد.
5- قم بتلميع الأثاث الخشبي بقطعة قماش ناعمة أو وسادة من صوف ، امسح بقطعة قماش ناعمة واستمر في التلميع.
6- للحصول على لمعان عميق ، ضعي طبقة ثانية من الشمع بنفس الطريقة.
7- للحفاظ على الأثاث المشمع ، قم بغباره بمنفضة من صوف الخروف، لا تستخدم ملمعات الأثاث السائلة أو البخاخات أبدًا لأنها قد تذيب الشمع وتترك غشاء ضبابيًا.

2- استخدم ملمعًا للخشب 

1- إذا كنت تبحث عن حل بسيط ، فاختر أثاثًا أو ملمعًا للأرضيات من أي متجر، ستكون هذه التلميعات متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام ، لذلك إذا كان كل ما تبحث عنه هو لمعان جميل ، فستنجح هذه المهمة، تأكد من شراء المنتج المناسب لـ تنظيف الخشب الذي في منزلك.
2- إذا كنت تبحث عن شيء أكثر تقدمًا ، فابحث عن استخدام زيت بذر الكتان أو زيت التونغ أو اللك أو الورنيش أو اللك، لكن اعلم أن الورنيش واللك وبعض مخاليط الزيوت تنبعث منها أبخرة سامة وستتطلب احتياطات أمان إضافية.
3- لتلميع الأرضيات الخشبية ، قم بشراء منتج مصمم خصيصًا لهذا الغرض وتنظيف الخشب
4- لا تستخدم زيوت الطعام مثل التلميع ، مثل الزيتون أو الزيت النباتي، هذه سوف تفسد وتطور رائحة كريهة بمرور الوقت.
5- استخدم الشمع فقط فوق مواد التلميع غير الزيتية ، مثل اللك لـ تنظيف الخشب.

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