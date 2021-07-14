خطوات تنظيف الخشب بالخل

يُعد تلميع وتنظيف الخشب من الخطوات التي تهتم السيدات بتطبيقها قبل عيد الأضحى، والتي تترك الخشب رطبًا ومحميًا من العناصر والتآكل المنتظم.

كما تبدو لمسات الخشب الخام رائعة، لكن استخدام الورنيش أو محلول الزيت لتلميع وتنظيف الخشب سيعزز الألوان الطبيعية ويترك لمسة نهائية جميلة.

سواء كنت تبحث عن تجميل قطعة من الأثاث الخشبي الصلب ، أو تلميع بعض الأرضيات الصلبة ، أو إنهاء بعض الخشب الخام ، فإن التلميع هو وسيلة رائعة لإضافة اللمعان وطول العمر إلى أي خشب لديك، ويمكنك استخدام بعض الطرق الطبيعية لـ تنظيف الخشب.

1- العمل في منطقة جيدة التهوية

إذا كنت تقوم بتلميع قطعة أثاث بمنتج ينبعث منه أبخرة قوية ، فمن الآمن العمل بالخارج ما لم يكن يومًا مشمسًا والمنتج قابل للاشتعال أيضًا، إذا كنت بحاجة إلى العمل بالداخل أو كنت بصدد تلميع أرضية خشبية ، فافتح جميع النوافذ في الغرفة أو استخدم المراوح لزيادة دوران الهواء.

تتوفر أقنعة التنفس الصناعي التي يمكن التخلص منها والتي يمكن إعادة استخدامها في متاجر الأجهزة التي يمكن أن تحميك من أي أبخرة قد تواجهها.



2- قم بإخلاء المنطقة من أي عوائق

إذا كنت تقوم بتلميع الأثاث وتنظيف الخشب ، فقم بنقل الأثاث أو الزينة أو النباتات الأخرى بعيدًا عن الأثاث الذي تقوم بتلميعه، إذا كنت تعمل على سجادة ، ضع قطعة قماش لمنع تلطيخها في حالة انسكاب المُلمع، إذا كنت تقوم بتلميع الأرضيات ، فقم بإزالة جميع الأثاث من الغرفة التي ترغب في معالجتها.

وهذا يشمل الطاولات والكراسي أي شيء يلامس الأرض، لن تتمكن من معالجة الأرضيات بشكل صحيح إذا كان هناك أي شيء يعيق طريقك.

تأكد من عدم قدرة أي حيوانات أو أطفال صغار على دخول منطقة عملك أثناء التلميع ، خاصة إذا كنت تستخدم مُلمعًا أو مذيبًا ينبعث منه أبخرة.

3- نظف الخشب جيدًا قبل وضع الملمع

إذا لم يكن السطح نظيفًا قبل وضع الملمع ، فسيتم غلق أي أوساخ أو شعر أو غبار متبقي، يمكنك استخدام منظف خشب بدرجة احترافية أو خليط من الماء الساخن وصابون الأطباق لمسح الأثاث والأرضيات.

بالنسبة للأثاث ، امسح السطح بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة قبل التجفيف بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة لـ تنظيف الخشب.

بالنسبة للأرضيات ، كنس المنطقة بمكنسة أو مكنسة كهربائية آمنة للخشب ثم امسحها.

تعتبر الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة أكثر نعومة من أقمشة الغسيل العادية وأقل عرضة لتلف الخشب.

من المهم تجفيف الخشب بسرعة لأن الماء يمكن أن يتلفه.

يمكنك أيضًا رش المنطقة بأكملها بمحلول تنظيف الأرضية قبل المسح إذا كانت الأرضية متسخة بشكل خاص.

المصدر wikihow