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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يفتتح ورش المعدات الثقيلة والإنتاجية لهيئة النظافة ..فيديو وصور

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح الورش

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الورش الرئيسية للمعدات الثقيلة (الهراسات) والورش الإنتاجية الخاصة بهيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة فى 1 شارع المنصورية بالدراسة بجوار قسم الجمالية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة العمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدتها على القيام بواجباتها فى خدمة المواطنين واستمرارًا لاحتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٢.


وأكد محافظ القاهرة أنها خاصة بمد الهيئة باحتياجاتها من أعمال الحديد والخشب والملابس وغيرها وتم تطويرها بتكلفة تقارب ٩ ملايين جنيه.


من جانبه، قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، إنه وضع خطة كاملة لتطوير الهيئة وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد، مع تعظيم إيرادات الهيئة وتحفيز العاملين.


وأكد "الشرشابي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن محافظ القاهرة سيقوم بمد الهيئة باحتياجاتها من أعمال الحديد والخشب والملابس وغيرها بتكلفة تقارب ٩ ملايين جنيه.

 

وأوضح رئيس الهيئة، أنه عمل على رفع الروح المعنوية للعاملين عبر حوافز تشجيعية بما يجعلهم أكثر إنتاجية على مستوى عالٍ، مشيرا إلى أن الهيئة ستعظم مواردها المالية بتوسع الورش الإنتاجية لإنتاج المتطلبات المختلفة لمؤسسات وهيئات وشركات مثل عمل الأسوار والصناعات الحديدية والخشبية مثل صناعة الأثاث وغيرها.


أما عن ورش الهراسات والمعدات الثقيلة، فشهدت ثورة تطويرية لم يسبق لها مثيل بما يوفر الملايين في عمليات الصيانة التي كانت تتم بالخارج ويعظم من موارد الهيئة.

 

وكشف رئيس الهيئة، عن وضع نظام مراقبة في سيارات جمع القمامة، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم إطلاق اول 10 سيارات يتم مراقبتها من غرف العمليات لضبط منظومة جمع القمامة وضمان سير السيارات في مساراتها المخصصة مشيرا إلى أنه سيجري تعميمها على أسطول الهيئة.

https://fb.watch/v/TPySz538/

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القاهرة الورش الرئيسية للمعدات الثقيلة الهراسات الجمالية هيئة نظافة وتجميل القاهرة

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