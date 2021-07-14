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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلم مدير الحضانة.. هاني رمزي يمزح بسبب صورة له منذ الطفولة

صدى البلد

نشر الفنان هاني رمزي صورة جديدة تجمع بين أعمار مختلفة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر في الصورة هاني رمزي أثناء طفولته ممسكًا بتليفون، وفي صورة أخرى ظهر من فيلم “أبو العربي” أثناء حديثه في التليفون أيضا.

 

وعلق هاني رمزي علي الصورة كاتبًا: “صورة ليا وانا طفل .. كنت بكلم مدير الحضانة”.

 

وجاءت الردود من قبل المتابعين لهاني رمزي كالآتي:

 

“منور - من صغرك وانت باشا - احلي هاني رمزي”.

 

جدير بالذكر أنه أعلن الفنان هانى رمز ، عن عرض جديد لـ مسرحية “ أبو العربى ” يوم الجمعة الموافق 16 من يوليو الجارى على مسرح جراند طيبة مول. 

 

يأتي العرض من خلال خاصية “ استورى ” عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام " . 

 

مسرحية “أبو العربي” من بطولة هاني رمزي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، ويشارك فى بطولتها داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي ك برودكشن للمنتج تامر كرم.

 

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربي “هاني رمزي” الشخصية الشهيرة، حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات، الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟

 

الفنان هانى رمزى هاني رمزي

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