عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة نادرة لـ تامر حسنى وأحمد شامى وبشرى من صندوق الذكريات

صدى البلد

نشر الفنان أحمد شامى ، صورة من صندوق الذكريات بصحبة الفنان تامر حسنى والفنانة بشرى و أعضاء فريق واما . 

وكتب الفنان أحمد شامى على الصورة قائلا “ صورة من الزمن الجميل اوي …. اوووووووي ” 

txt

برفقة نجوم مسرح مصر .. أحمد شامي يشارك جمهوره أحدث ظهور

وشارك أحمد شامي في مسلسل أحسن أب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من  كارولين عزمى وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.  

الفنان أحمد شامى الفنان تامر حسني الفنانة بشرى فريق واما اخبار النجوم

ترشيحاتنا

رابطة تجار السيارات: تحديد تعريفة شحن المركبات الكهربائية بنية تحتية مهمة

بعد توجيه الرئيس السيسي بالاستفادة منها ..ما هي سياحة اليخوت؟

إذا لم تغادر فأنت ميت.. حرائق الغابات بأمريكا تجبر الآلاف على النزوح

في تصريح جريء.. محمد رمضان: مبقتش أثق في أي جزمة

إبراهيم عيسى: استعادة مصر لقوتها الإقليمية يزعج القوى الكبرى ويحفزها ضدنا.. فيديو

قبل لقاء كايزر تشيفز.. 3 وقائع تنذر الأهلي بنهاية حزينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

مملكة الإنسانية.. السعودية ترسل طائرات مساعدة لدعم تونس في مواجهة كورونا

ارتفاعها من اليوم.. أسعار السجائر المحلية قبل وبعد الزيادة

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

قبل لقاء كايزر تشيفز.. 3 وقائع تنذر الأهلي بنهاية حزينة

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ