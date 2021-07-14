هل تصرف الدولة علبة سجائر على كل بطاقة تموين؟.. تفاصيل

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تفاصيل زيادة أسعار السجائر بنحو جنيه واحد، مشددًا على أن كل مدخن أن يتحمل التكلفة.



وقال خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه سيتم تقسم الزيادة، بقيمة ربع جنيه للتأمين الصحي، ونص جنيه للقيمة المضافة، وربع جنيه للشركة.

وواصل: "خزينة الدولة 2021 خسرت 4 مليارات جنيه، بسبب جشع التجار، فالعلبة التي كانت بسعر 18 جنيها، كان التجار الجشعين يشترونها بـ 20 جنيها".



وتحدث حول إمكانية صرف علبة سجائر على كل بطاقة تموين، وقال: "صعب جدًا.. صعب أن يحدث ذلك"، مشددًا على ضرورة تطبيق الجهات المعنة والحكومة الأسعار الأصلية على أرض الواقع.



وواصل:" وزير المالية لازم يطلع قرار، معقولة يضحك عليه سنة كاملة ويخسر 4 مليارات جنيه"، مشيرًا إلى أن قرار زيادة أسعار السجائر لم يؤثر فى نسب المدخنين.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة أسعار السجائر بنحو جنيه واحد، بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذى قرر زيادة أسعار السجائر في مصر، كأحد موارد دعم نظام التأمين الصحي وذلك وفقا لبيان للشركة اليوم، ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة بدء من اليوم.



قال ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، إن نسبة زيادة السجائر هي 25 قرش وقانون التأمين الصحي نص علي ذالك وهو ان يتم زيادة السجائر كل 3 سنوات بقيمة 25 قرش علي جميع انواع السجائر .

وأضاف إمبابي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه "المحور " ، كل من يقوم بالتدخين عليه تحمل تكلفة زياجة السجائر ، مؤكدا ان الشركة الشرقية اصدرت اليوم قائمة الاسعار والتي تنص علي زيادة جنية علي كل علبة سجائر تنتجها الشركة الشرقية .

وأوضح إمبابي ، أن ميزانية الدولة 2021 خسرت 4 مليار جنيه بسبب جشع التجار ، مؤكدا أن جشع تجار التجزئة هو الذى يساعد علي زيادة الاسعار بشكل كبير، وطالب بنزول لجان المراقبة لمنع حدوث هذه الزيادة وبالتالي يجب على المستهلك أن يكون لديه وعي .



