ربانزل الحقيقية تظهر في أوكرانيا بجلسة تصوير.. اعرفي أسرار جمال شعرها

تتوالى ظهور شخصيات حقيقية تشبه الشخصية الكرتونية الشهيرة «ربانزل» التي تتميز بشعرها الطويل، وبلغ طول شعر سيدة أوكرانية تدعى ألينا كرافشينكو، نحو مترين، ما جعلها نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي تحظى بمتابعة أكثر من 75 ألف متابع.

وحسب ما نشرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية ظهرت «كرافشينكو»، من مدينة أوديسا الأوكرانية، بشعر يبلغ طوله مترين في إحدى جلسات التصوير وارتدت ثوبًا أرجوانيًا مثل ثوب فيلم «Tangled».

ألينا كرافشينكو

وقامت الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا أيضًا بتصفيف شعرها الذي يبلغ طوله مترين في جديلة مزينة بالورود الملونة، معلقةً: «أنا أحب رابونزيل، كل فتاة صغيرة تحلم به ولست استثناء».

ماذا تفعل للاعتناء بشعرها

وعن كيفية اعتنائها بشعرها، قالت ألينا كرافشينكو، البالغة من العمر 35 عامًا، إنها تغسل شعرها مرة واحدة فقط في الأسبوع، في عملية تستغرق 30 دقيقة، مشيرةً إلى أنها لا تمشط شعرها أبدًا وهو مبلل لمنع التقصف ولا تستخدم الحرارة لتجفيفه، مفضلة تجفيف شعرها بالهواء بشكل طبيعي.

وإلى جانب روتينها البسيط للعناية بالشعر، تستخدم «ألينا» أقنعة الشعر وتدليك الرأس للحفاظ على مظهرها الأنيق، مؤكدة أنه يمكن لأي شخص أن يحقق نفس طول الشعر المثير للإعجاب مثلها إذا كان لديه الصبر والتطلع للسماح لشعره بالنمو.

صورة من جلسة التصوير

وأطلقت السيدة الأوكرانية العنان لشعرها الأشقر الطبيعي الطويل منذ أن كانت في الخامسة من عمرها بعد أن قالت والدتها إن نساءها يجب أن يكون لديهن شعر طويل، وعلقت هذه الكلمات معها وهي تربي خصلات شعرها الشقراء الجميلة منذ ذلك الحين لتصل إلى طول يبلغ ستة أقدام وست بوصات.

وتلفت إلى أن شعرها الأشقر الذي يبلغ طوله ستة أقدام ونصف، يعني أنها دائمًا مركز الاهتمام، لأن الرجال يحبونها لطول شعرها المذهل ولونه الأشقر الطبيعى، كما أنها معجبة بأنها تلفت الأنظار دائمًا، سواء عبر الإنترنت أو عندما تكون في الخارج، حيث يطلب الناس لمس شعرها والتقاط الصور معها، مختتمةً: «شعري هو نتيجة سنوات من العمل الجاد ، وليس نتيجة بضعة أشهر فقط».

شعر الفتاة الأوكرانية



