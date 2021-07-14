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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس البرلمان العربي: السيسي قادر على إدارة ملف سد النهضة بأكمل وجه

صدى البلد

أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على وقفته ومتابعته لعهد الرئيس السيسي منذ عام 2014 حتى الآن، مشيراً إلى العديد من التحديات التي واجهوها خلال هذه الأعوام، مثل: التنمية، ومكافحة الإرهاب، وإعادة العلاقات الخارجية، والتنمية المستدامة، وإصلاح البنية التحتية، التطوير، ومكافحة الفساد.

 

وأضاف عابد في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "كل هذه التحديات واجهناها بفضل الله، وتوجيهات الرئيس السيسي الذي استطاع أن يخرج منها منتصراً، لذلك لم نخسر أي معركة من هذه التحديات".

 

وتابع نائب رئيس البرلمان العربي أن هناك العديد من الملفات تُنسب إلى الرئيس السيسي وبعض الجهات السيادية، مشيراً إلى أنه ينتشر حالياً ظهور عدد من الأشخاص يحللون أزمة سد النهضة بدون علم أو معلومات، والرئيس السيسي قادر على إدارة هذا الملف بأكمل وجه.

 

وعقب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، قائلاً: " أنا أعتبر إن اللي بيتكلم في هذه الملفات علانية وبهذا الشكل، نوع من أنواع الجريمة".

نائب رئيس البرلمان العربي أزمة سد النهضة النائب علاء عابد الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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