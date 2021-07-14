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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أم تروي تفاصيل مقتل ابنها على يد خطيبته.. فيديو

صدى البلد

روت أم كمال، تفاصيل وفاة ابنها على يد خطيبته، قائلة:" كنت دايما رافضة البنت دي وهو مكنش بيسمع الكلام".
 

وأضافت “أم كمال” خلال حوارها ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2" :" كمال كان مصمم أنه يخطب البنت دي بالرغم من رفضنا ليها، متابعة:" كمال كان ضهري وسندي وكان دايما جمبي وبيساعدني".
 

وتابعت: "خطيبته قتلته وولعت فيه عشان كان عايز يصالحنا وهي كانت رافضة".
 

وأكملت:" خطيبته كلمتني وهددتني وبعدها قتلته"، مسترسلة:" كمال مطعون من ضهره".
 

واختتمت قائلة:" أنا عايزه حقي من خطيبته هي أخدته مننا ورجعتهولي جثة".

 

برنامج “تفاصيل” اخبار التوك شو قضية قتل

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