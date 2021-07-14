أم تروي تفاصيل مقتل ابنها على يد خطيبته.. فيديو

روت أم كمال، تفاصيل وفاة ابنها على يد خطيبته، قائلة:" كنت دايما رافضة البنت دي وهو مكنش بيسمع الكلام".



وأضافت “أم كمال” خلال حوارها ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2" :" كمال كان مصمم أنه يخطب البنت دي بالرغم من رفضنا ليها، متابعة:" كمال كان ضهري وسندي وكان دايما جمبي وبيساعدني".



وتابعت: "خطيبته قتلته وولعت فيه عشان كان عايز يصالحنا وهي كانت رافضة".



وأكملت:" خطيبته كلمتني وهددتني وبعدها قتلته"، مسترسلة:" كمال مطعون من ضهره".



واختتمت قائلة:" أنا عايزه حقي من خطيبته هي أخدته مننا ورجعتهولي جثة".



