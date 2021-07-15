السعودية تستدعى 506 سيارات مرسيدس لخلل فنى .. تعرف عليه

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية ، عن استدعاء 506 سيارات مرسيدس، وذلك لـ خلل في أنظمتها ، من خلال تغريده لها على موقع التدوينات الشهير تويتر .

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار داخل المملكة العربية السعودية في تغريدات لها أنه تم استدعاء 70 مركبة مرسيدس S Class لخلل في أذرعه توجيه المحور الأمامي قد يؤدي إلى ضعف توجيه المركبة أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية فقد السيطرة ووقوع حادث.

وتابعت الوزارة في تغريدتها انه تم استدعاء 21 مركبة مرسيدس GLC Class لخلل في نظام إخماد حريق غاز الفريون قد يؤدي إلى تسرب الغاز مما يزيد احتمالية خطر حدوث حريق حال وقوع حادث.

بالإضافة الى استدعاء 415 مركبة مرسيدس C Class لخلل في لوحة تحكم مولد الكهرباء الدينامو قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته مما يزيد من احتمالية حدوث التماس كهربائي أو حدوث حريق.

ودعت وزارة التجارة التجارة السعودية إلى التأكد من رقم هيكل السيارة، والتواصل مع الشركة لإصلاح الخلل مجانا واستبدال نافخ الوسائد مجانا.

وأكدت وزارة التجارة السعودية أهمية تجاوب المستهلكين مع حملات استدعاء المنتجات المعيبة لضمان سلامتهم وحفظ حقوقهم.

وأوضحت أن هناك العديد من المركبات والمنتجات التي خضعت للاستدعاء خلال المدة الماضية لم يتجاوب أصحابها مع الحملات، مما يشكل خطرا عليهم وعلى أسرهم، مبينة أن قطاع السيارات يعد الأعلى في عدم الاستجابة بأكثر من 1.8 مليون سيارة مستدعاه ما زالت تسير على الطرق بشكل يومي .