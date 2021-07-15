الرئيس الموريتاني يبحث مع نظيره التونسي التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي الرئيس قيس سعيد لاستعراض مجالات العلاقات الأخوية المتجذرة في التاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني استعرض الوضعية العامة الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا" وتأثيراتها العالمية وانشغال البلدين بتداعياتها.



جدير بالذكر أن موريتانيا أرسلت طائرتان محملتان بمساعدات طبية وغذائية إلى مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية لمؤازرة ودعم الجهود التي تقوم بها الجمهورية التونسية لمواجهة الموجة الجديدة من جائحة "كورونا".



وذكر بيان لوزارة الخارجية الموريتانية أن الطائرتين تحملان أجهزة التنفس وأسرة الإنعاش والكمامات الطبية و15 طنًا من الأسماك .. مشيرًا إلى أن هذه المساعدات رافقها فريق طبي ضم أطباء وممرضين لتعزيز ودعم الطواقم الطبية التونسية.

من جانبه، تقدم الرئيس التونسي الشكر للحكومة والشعب الموريتاني على موقف الأخوة الداعم لجهود تونس في مواجهة كورونا.

