عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ندوة "لخريجي الأزهر” بالوادي الجديد لتحصين الفتيات من خطر مواجهة الأفكار الهدامة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالوادي الجديد، ندوة دينية، بعنوان "تحصين الفتيات لمواجهة الأفكار الهدامة”، في إطار النشاط الذي يقوم به فرع المنظمة؛ لتحصين الشباب من المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي المعتدل، ونبذ العنف والتطرف.

أُقيمت الندوة بمقر جمعية القرآن الكريم، بقرية أسمنت مركز الداخلة، حاضر بها الدكتور رفاعي عبدالحق، والشيخ محمد الزهري، في حضور الشيخ رفاعي محمد أحمد، المحفظ بالجمعية، وتأتي الندوة بهدف تنشئة الفتيات على منهج وسطي قويم، وفكر معتدل.

 

 عالمية الأزهر الشريف تأتي من قبوله للتنوع والاختلاف

 

قال دكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق- المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر إن من أهم أسباب عالمية الأزهر وبقاءه، وتأثيره في العالم؛ قبوله للتنوع والاختلاف، واحترامه لكافة المعتقدات الأخرى، فالطالب الأزهري يدرس المذاهب الفقهية المتعددة، وهذا معلم من معالم سماحة هذا الدين، فيتخرج الطالب الأزهري مدركاً لتنوع المذاهب الفقهية وقيم الاختلاف، والتعايش مع الآخر، ومخاطبة الناس بكافة مذاهبهم ومعتقداتهم باعتدال ووسطية، وهذا هو أحد أهم دعائم المنهج الأزهري.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل "مدخل إلي المنهج الأزهري"، التي عقدتها المنظمة اليوم لعدد من الطلاب الوافدين.

وأوضح الهدهد، أن مصطلح السلف الصالح المقصود به الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم على اعتبار أنهم القدوة الصالحة، ولكن في الآونة الأخيرة حدث خلط في بعض المفاهيم، نتيجة الأفكار المسمومة التي تبثها جماعات التطرف، ، وحينما ندقق في فهم هذه الجماعات المتطرفة  للقضايا الشرعية، نجد أنهم قد حادوا عن الطريق الصحيح الذي درجت عليه الأمة ، وهم يدعون زوراً وبهتاناً أنهم يتبعون منهج السلف الصالح من القرون الأولي، وفكرهم بعيد كل البعد عن صحيح الدين.

وفي الختام حذر المستشار العلمي للمنظمة، الوافدين، من إتباع الأفكار التي تروج لها الجماعات المتطرفة، دون التسلح بالوعي والفهم الصحيح لمنهج السلف الصالح حتى لا يضلوا الطريق، وأوصاهم أن يعوا جَيِّدًا كيفية الحوار والرد بالحجة والبرهان؛ ليحفظوا بلادهم من ويلات الضلال والتطرف والتفرق، ويصبحوا خير سفراء للأزهر الشريف.

الأزهر جامعة الأزهر خريجي الأزهر الشباب الجماعات المتطرفة

ترشيحاتنا

انفوحراف .. مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021

لحظات مرعبة.. تمساح يهاجم سياح أمريكان في ملعب جولف

تعاون في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.. رئيس الوزراء يلتقى وفد شركة "سكاتك" للطاقة

الأرصاد تكشف عن بداية موجة حارة في هذا التوقيت.. فيديو

بالصور..أجواء تفتيش كتب الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

أمور يجهلها المسلم عن ملك السيئات عند تسجيل الذنوب.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

إجراءات مشددة لـ الحكومة .. حال ارتكاب هذه المخالفات في عيد الأضحى

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاعتداء على البريد الإلكتروني لأحد الأشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ