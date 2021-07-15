ضبط لحوم وسلع غذائية غير صالحة بحملة تموينية فى القليوبية

شنت اجهزة الامن فى القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة استهدفت المحلات ومنافذ بيع اللحوم اسفرت عن ضبط مطعم شهير لتجهيز الوجبات بدون ترخيص وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها لانشون فاسد.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية لضبط الاسواق والمعروض فى المحلات قبيل عيد الاضحى المبارك اسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 3,3 طن لانشون معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبط مطعم شهير لتجهيز الوجبات به 1,42 طن مفروم لحوم و مقطعات لحوم بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للحملة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم تمكنت الحملة من ضبط مخبز بلدى استولت صاحبته على مبلغ 54٫677 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات الدقيق البلدى إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

من ناحية اخرى أمر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة فى القليوبية بإخلاء سبيل سائق بمجلس مدينة الخانكة من سرايا المحكمة بعد اتهامه بكسر سور محطة قطار 23 يوليو أثناء رفع القمامة مما تسبب في إصابة سيدة وطفليها بكسور متفرقة تصادف مرورهم خلال سقوط السور.

وكان المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة فى القليوبية قد أمر بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من السكة الحديد لفحص التلفيات الناتجة عن سقوط السور، ومعرفة هل تسبب الحادث في توقف وعرقلة حركة القطارات من عدمه.

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مركز الخانكة يفيد بورود بلاغًا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة بسقوط سور محطة قطار 23 يوليو بدائرة المركز أثناء رفع سائق بالمدينة القمامة بلودر المجلس بجوار سور المحطة أدى إلى سقوط جزئي على شريط السكة الحديد وتصادف أثناء عبور سيدة وطفليها 6 سنوات و9 سنوات بالطريق سقط عليهم أجزاء من السور ما أسفر عن إصابتهم بكسور متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى السلام، وتولت النيابة التحقيق.