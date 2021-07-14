إخلاء سبيل السائق المتهم بكسر سور محطة قطار في القليوبية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة فى القليوبية بإخلاء سبيل سائق بمجلس مدينة الخانكة من سرايا المحكمة بعد اتهامه بكسر سور محطة قطار 23 يوليو أثناء رفع القمامة مما تسبب في إصابة سيدة وطفليها بكسور متفرقة تصادف مرورهم خلال سقوط السور.

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وكان المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة فى القليوبية قد أمر بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من السكة الحديد لفحص التلفيات الناتجة عن سقوط السور، ومعرفة هل تسبب الحادث في توقف وعرقلة حركة القطارات من عدمه.



كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مركز الخانكة يفيد بورود بلاغًا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة بسقوط سور محطة قطار 23 يوليو بدائرة المركز أثناء رفع سائق بالمدينة القمامة بلودر المجلس بجوار سور المحطة أدى إلى سقوط جزئي على شريط السكة الحديد وتصادف أثناء عبور سيدة وطفليها 6 سنوات و9 سنوات بالطريق سقط عليهم أجزاء من السور ما أسفر عن إصابتهم بكسور متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى السلام، وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخري قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل على ماهر والمستشار ناجي نصر هلال نصر والمستشار خالد على إبراهيم وحضور ممثل النيابة مصطفي عبد المنعم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لفنى صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، وعزله من وظيفته لتزوير رخصة تعلية وتقاضى مبالغ مالية بطريقة احتيالية نظير هذه الواقعة.



وأوضحت المحكمة فى حكمها، أن المتهم يعمل فنى صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ ارتكب تزويرا فى أحد المحررات الأميرية وهى رخصة تعلية الدورين الرابع والخامس لسيدتين شقيقتين والمنسوب صدورها للإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ، بأن حرر البيانات الخاصة بالرخصة أنفة الذكر على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقيع المهندسة المختصة على ذات الرخصة، وعزاه زورا إليها، تم مهره بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لمجلس مدينة طوخ.

وتابعت المحكمة بالقليوبية أن المتهم استحصل على خاتم شعار الجمهورية بغير حق، وأظهر الرخصة على غرار المحررات الصحيحة على النحو الوارد بالتحقيقات، كما استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره فيما زور لأجله بأن قدم للمجنى عليهما حال كونهما حسنتى النية ولا تعلمان بأنه مزور وقدمتاه لمكتب خدمة المواطنين بمجلس المدينة للحصول على الموافقة على إدخال المرافق للدورين الرابع والخامسوذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم تحصل على مبالغ مالية من المجنى عليهما عن طريق الاحتيال الواقع عليهما وذلك لسلب بعض ثروتهما بأن أوهمهما بأن رخصة التعلية موضوع الإتهام هى رخصة صحيحة على خلاف حقيقة كونها مزورة وتمكن بذلك من الاستيلاء على الأموال سالفة الذكر بتلك الطريقة الاحتيالية.



من ناحية اخري قررت محكمة جنايات بنها فى القليوبية تأجيل نظر قضية المتهم بقتل شخصين وإصابة 4 اخرين بقرية السيفا التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ المعروفة إعلاميا بمجزرة طوخ لجلسة لجلسة 11 سبتمبر المقبل للمرافعة.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل ماهر وخالد إبراهيم وحضور إيهاب سمير وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.



وكان قد ورد تقرير الطب النفسي بشأن المتهم والذي أكد أن المتهم كان بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة، كما أن المتهم بكامل قواه العقلية حاليا، وأنه غير صحيح ادعاءه بأنه مريضا نفسيا ولم يكن بوعيه عند ارتكاب الواقعة.



وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر الماضى عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتعدى شخص على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين وانتقلت قوة أمنية وتبين قيام المتهم بطعن عددا من أفراد قريتة في الشارع ما أدى إلى وفاة الدكتور ضياء .ع ومحمد .ع، وإصابة 4 آخرين إثر تعدي المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.