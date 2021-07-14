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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تزوير في أوراق رسمية.. المشدد 15 عاما لفنى صيانة بمجلس مدينة طوخ

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل على ماهر والمستشار ناجي نصر هلال نصر والمستشار خالد على إبراهيم وحضور ممثل النيابة مصطفي عبد المنعم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لفنى صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، وعزله من وظيفته لتزوير رخصة تعلية وتقاضى مبالغ مالية بطريقة احتيالية نظير هذه الواقعة.

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وأوضحت المحكمة فى حكمها، أن المتهم يعمل فنى صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ ارتكب تزويرا فى أحد المحررات الأميرية وهى رخصة تعلية الدورين الرابع والخامس لسيدتين شقيقتين والمنسوب صدورها للإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ، بأن حرر البيانات الخاصة بالرخصة أنفة الذكر على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقيع المهندسة المختصة على ذات الرخصة، وعزاه زورا إليها، تم مهره بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لمجلس مدينة طوخ.
وتابعت المحكمة بالقليوبية أن المتهم استحصل على خاتم شعار الجمهورية بغير حق، وأظهر الرخصة على غرار المحررات الصحيحة على النحو الوارد بالتحقيقات، كما استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره فيما زور لأجله بأن قدم للمجنى عليهما حال كونهما حسنتى النية ولا تعلمان بأنه مزور وقدمتاه لمكتب خدمة المواطنين بمجلس المدينة للحصول على الموافقة على إدخال المرافق للدورين الرابع والخامسوذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم تحصل على مبالغ مالية من المجنى عليهما عن طريق الاحتيال الواقع عليهما وذلك لسلب بعض ثروتهما بأن أوهمهما بأن رخصة التعلية موضوع الإتهام هى رخصة صحيحة على خلاف حقيقة كونها مزورة وتمكن بذلك من الاستيلاء على الأموال سالفة الذكر بتلك الطريقة الاحتيالية.


من ناحية اخري قررت محكمة جنايات بنها فى القليوبية تأجيل نظر قضية المتهم بقتل شخصين وإصابة 4 اخرين بقرية السيفا التابعة لدائرة مركزشرطة طوخ المعروفة إعلاميا بمجزرة طوخ لجلسة لجلسة 11 سبتمبر المقبل للمرافعة.


صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل ماهر وخالد إبراهيم وحضور إيهاب سمير وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.


وكان قد ورد تقرير الطب النفسي بشأن المتهم والذي أكد أن المتهم كان بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة، كما أن المتهم بكامل قواه العقلية حاليا، وأنه غير صحيح ادعاءه بأنه مريضا نفسيا ولم يكن بوعيه عند ارتكاب الواقعة.


وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر الماضى عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتعدى شخص على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين وانتقلت قوة أمنية وتبين قيام المتهم بطعن عددا من أفراد قريتة في الشارع ما أدى إلى وفاة الدكتور ضياء .ع ومحمد .ع، وإصابة 4 آخرين إثر تعدي المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.


ووجهت النيابة العامة للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين .ع.م.م، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات، ما أدى إلى وفاته.


واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد .ع.ب عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 4 آخرين مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.


من ناحية اخري لقى عامل بالصرف الصحى مصرعه أثناء عملة بقرية السلمانية دائرة مركز شبين القناطر على إحدى الماكينات فصعقة التيار الكهربى وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين العام وتحرر محضر بالواقعة . 


تلقى مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد وصول " على م ا " عامل بالصرف الصحى جثة هامدة أثر الصعق بالكهرباء.


تم اخطار مديرية أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة لعامل يدعي "على م  أ " من طهطا بسوهاج عامل بالصرف الصحى  حيث صعقه التيار الكهربائي خلال العمل علي ماكينة كهرباء بقرية السليمانية مركز شبين القناطر وتم نقل الجثة لمستشفي شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسؤال شهود العيان وطلب تحريات المباحث ومعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

القليوبية مدينة طوخ مجزرة طوخ بنها مدينة بنها

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