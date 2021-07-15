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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

روسيا ترفع رسوم تصدير النفط الخام اعتبارا من أول أغسطس المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة المالية الروسية، رفع الرسوم المفروضة على صادرات النفط من روسيا اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل بـ 6.3 دولار؛ لتبلغ 67.8 دولار للطن، وذلك نتيجة لارتفاع متوسط سعر نفط أورال الروسي "أورالس"، المنتج الرئيسي للصادرات الروسية، في الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو من العام الجاري إلى 73.6 دولار للبرميل مقابل 67.9 دولار للبرميل في الشهر السابق.
وذكر بيان المالية الروسية اليوم /الخميس/، أن متوسط سعر نفط "أورالس" في 15 يونيو عام 2021 بلغ 73.62864 دولار للبرميل، أي ما يعادل 537.5 دولار للطن.
وأضاف البيان أن رسوم التصدير على النفط في روسيا اعتبارا من أول أغسطس القادم ستزيد بمقدار 6.3 دولار؛ لتصل إلى 67.8 دولار للطن، مشيرا إلى أن رسوم تصدير النفط الروسي حاليا تبلغ 61.5 دولار للطن.
وأشار البيان إلى أنه تقرر أيضا زيادة الرسوم على منتجات النفط الخفيف والزيوت من 18.4 دولار إلى 20.3 دولار للطن، والمنتجات البترولية السوداء إلى 67.8 دولار بدلا من 61.5 دولار، والرسوم المفروضة على تصدير البنزين التجاري إلى 20.3 دولار من 18.4 دولار.
وأوضح البيان أن الرسوم على الغاز المسال ستكون 9 دولارات، وعلى أجزاء الغازات البترولية المسالة النقية 7.2 دولار، وعلى فحم الكوك 4.4 دولار للطن.
 

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