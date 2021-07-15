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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهدياه كتابا عن مسيرة الكنيسة

مطرانا الأسقفية يهنئان رئيس دينية النواب بعيد الأضحى

مطرانا الأسقفية يهنئان
مطرانا الأسقفية يهنئان الشيخ علي جمعة بعيد الأضحى

قدم الدكتور منير حنا الرئيس الشرفي لأساقفة الكنيسة الأسقفية والدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الحالي  التهنئة للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بمقر مكتبه.

أهدى المطرانان للشيخ جمعة كتاب منارة الرجاء الذي يروي سيرة ٢٠ عامًا من مسيرة الكنيسة الأسقفية وانجازات المطران منير حنا وخدمته فيها حيث تبادلوا الحديث عن الكتاب.

وأشار المطرانان إلى إن فكرة الأضحية مذكورة في الكتاب المقدس والقرآن حيث يروي العهد القديم قصة إبراهيم أبو الأنبياء جميعًا وكيف استجاب له ابنه لكي ينفذ وصية الله ففداه بكبش عظيم.

وقال المطران منير حنا إن صداقة شخصية طويلة تجمعه بالشيخ علي جمعة الذي يمثل روح الإسلام الوسطي الصحيح عبر فتاويه وخدمته في العمل الاجتماعي بجمعية مصر الخير التي تقدم خدمات رائدة للمجتمع.

بينما أكد المطران سامي فوزي على عمق المحبة والمشاعر الأخوية التي تكنها الكنيسة الأسقفية للشيخ الدكتور علي جمعة حيث يحل ضيفًا أساسيًا في الكثير من الفعاليات والمناسبات.

من جانبه أعرب الدكتور علي جمعة عن سعادته بزيارة المطرانين متمنيًا استمرار الخدمة الكنسية والتوفيق للمطران سامي ليكمل مسيرة المطران منير حنا في الكنيسة والمجتمع معًا.

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الدكتور منير حنا دكتور علي جمعة عيد الأضحى المبارك كتاب منارة الرجا الكنيسة الأسقفية الكتاب المقدس والقرآن

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