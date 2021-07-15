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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصقر بعد مباراة ملاكمة مع السقا: دي قرصة ودن خفيفة يا نجم|فيديو

احمد حسن والسقا
احمد حسن والسقا

شارك الصقر أحمد حسن عميد لاعبي العالم متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يخوض فيه مباراة ملاكمة أمام الفنان أحمد السقا.


وكتب احمد حسن تعليقا قائلاً: "القوي في الأقوى منه يا جدع😅😂.. دي قرصة ودن خفيفه يا نجم 😂😂من النهاردة مفيش سقا انااااااا الصقر🦅🦅😂😂حبيبي يا سقا ♥️♥️".  


بدأ أحمد حسن مسيرته الكروية مع مركز شباب مغاغة، قبل أن ينتقل إلى نادي أسوان في موسم 1993/1994، ثم انضم للمنتخب الأوليمبي موسم 1994/1995، في عهد الروماني ستايكو المدير الفنى للمنتخب الأولمبي آنذاك ، وبعد تألقه رفقة المنتخب الأوليمبي، انتقل الصقر في الموسم التالي إلى النادي الإسماعيلى، وكان أسامة خليل على رأس القيادة الفنية للدراويش في ذلك الوقت.

ساهم أحمد حسن في فوز الفريق الاسماعيلي على الترجى في موسم 95 بهدف مجدى الصياد، وفى أول مباريات اللاعب مع الدراويش ليصل الإسماعيلى للدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية، وساهم حسن بعد ذلك مع الإسماعيلي في حصول الدراويش على كأس مصر 96-97 تحت قيادة علي أبو جريشة.


ولعب أحمد حسن لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

ويمتلك الصقر وعميد لاعبي العالم، تاريخًا طويلًا حافلا بالبطولات مع الأندية و منتخب مصر، وخاض مع الفراعنة 184 مباراة دولية، وتوج بكأس إمم إفريقيا أربعة مرات.

 

يُذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الإفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.

أعلن أحمد حسن في 30 نوفمبر 2013 عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مشوار حافل في الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التي لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره في نادي الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013 وتولى منصب مدير الكرة للمنتخب مصر لكرة القدم ويعتبر أحمد حسن اللاعب المصري الوحيد التي أحرز بطولات لكل الأندية التي لعب لها داخل وخارج مصر.

وسبق أن استقال أحمد حسن من منصبه، كمشرف على الكرة بنادي بيراميدز، ولم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الآن.

أحمد حسن عميد لاعبي العالم مبارة ملاكمة احمد السقا الصقر

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