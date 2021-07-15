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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر الرابط والشروط والاوراق المطلوبة ..

فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين STEM للعام الدراسي القادم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي  2021/2022، في محافظات (الجيزة – القاهرة -الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية).

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن التقديم سيكون متاحًا إلكترونيًا على الرابط التالي: http://emis.gov.eg حيث يتم تسجيل استمارة التقدم عند فتح باب التقدم إلكترونيًا بداية من يوم (الأحد) الموافق 2021/7/18 وحتى يوم (الأحد) الموافق 2021/8/1 ولن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

من يحق له التقديم في مدارس المتفوقين STEM ؟

وحددت الوزارة أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

ثانياً: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين STEM

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب سيقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية: "لصق عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة، إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد"، على أن تقوم الإدارات التعليمية باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم ثم تجميعها وتسليمها الي إدارة شئون الطلاب بالمديريات.    

موعد اختبارات القبول بـ مدارس المتفوقين STEM

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا ابتداءً من يوم (الأحد) الموافق 2021/8/15 وحتي يوم (الأربعاء) الموافق 2021/818 ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

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