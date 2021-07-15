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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنا جودة أصغر لاعبة مصرية بتاريخ الأولمبياد:هشرفكم في طوكيو.. وانتظر تحدى محمد صلاح.. فيديو

هنا جودة
هنا جودة

نجحت هنا جودة صاحبة  الـ 13 عاما فقط فى حفر اسمها من نور فى تاريخ الرياضة المصرية منذ نشأتها بعد أن أصبحت أصغر لاعبة مصرية تشارك فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن بعد تأكد مشاركتها فى أولمبياد طوكيو المقبلة بشكل رسمي .

وأصبحت هنا جودة حديث الصحف العالمية فى ظل وصولها إلى هذه المكانة العالمية فى لعبتها المفضلة “ تنس الطاولة ” رغم عمرها الصغيرة للغاية ووصفها البعض بمعجزة تنس الطاولة فى ظل مشاركتها فى العديد من البطولات الدولية وتحقيقها العديد من النتائج المميزة مما كتب مشاركتها فى الأولمبياد كأصغر لاعبة مصرية فى التاريخ .

“ صدى البلد ” التقى هنا جودة فى حوار خاص … 
 


فى البداية .. كيف تصفين مشاركتك فى الأولمبياد ؟


فى الحقيقة سعادتى لا توصف ، فالأولمبياد هى البطولة الأعظم لأى رياضى على وجه الأرض ، وإن شاء الله أسعى إلى الظهور بمستوى مميز وأشرف الرياضة المصرية حال خوض مباريات بها .

ما هو مدى تأثير الكورونا على الاستعداد لأولمبياد طوكيو ؟ 
رغم الظروف الصعبة لكورونا إلا أننا نجحنا فى إقامة استعداد جيد لخوض أولمبياد طوكيو ، الجميع هنا فى حالة تركيز كبيرة لخوض الأولمبياد والجميع لديه الرغبة الكبيرة فى تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية .

كيف ترين فرص البعثة المصرية بشكل عام فى حصد ميداليات بالأولمبياد المقبلة ؟ 
بالتأكيد فرصنا قائمة وبشكل جيد ، لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المستويات الجيدة فى جميع الألعاب وقادرين على تحقيق ميداليات أولمبية .

كيف رأيتى مشاركتك كأصغر لاعبة مصر فى تاريخ الأولمبياد ؟ 
شرف كبير وسعيدة جدا إن أصبحت أصغر لاعبة مصرية تشارك فى الأولمبياد طوال تاريخها ، سعادتى لا توصف بتمثيل بلدى فى هذا المحفل الكبير الذى يضم أباطرة الألعاب المختلفة ، أشكر جميع من وقف بجانبي من مدربين ومسئولين وأسرتى بعد الوصول إلى هذه المكانة ، وأسعى إلى اكتساب خبرات كبيرة بالتواجد فى الأولمبياد والاستفادة منها فى البطولات الدولية خلال السنوات القادمة .

وماذا عن دور وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية فى دعمكم فى الإعداد للأولمبياد ؟ 
فى الحقيقة ، نلقى كل الدعم والمساندة من الجميع سواء وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وإن شاء الله عازمون على بذل أقصى جهد ممكن لتشريف الرياضة المصرية .

باعتبارك ابنة النادى الاهلى .. كيف ترين نهائى إفريقيا أمام كايزر تشيفز ؟ 
سنفوز بالتأكيد ، الأهلى لا يعرف سوى المركز الأول فى جميع البطولات، وأوجه رسالة إلى أبطال الأهلى بالفوز وإسعاد كل الجماهير الحمراء .. يلا يا أهلى .

كان هناك مقابلة مرتقبة بينك وبين نجمنا العالمى محمد صلاح ؟ 
بالفعل هناك تحدى خاص بينى وبين محمد صلاح على مباراة تنس طاولة، وأنتظر قدومه إلى مصر ولقاءه فى أسرع وقت ممكن ، فانا أعشقه وهو خير ممثل لنا أمام العالم أجمع.

من سينتصر بينك وبين محمد صلاح فى مباراة تنس الطاولة ؟
إجابة ضاحكة .. معلشى يا صلاح .. أنا هكسب بالتأكيد .

 

هنا جودة اولمبياد طوكيو محمد صلاح النادي الأهلي أولمبياد طوكيو 2020

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