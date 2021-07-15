أسعار فئات مازدا 3 موديل 2021 في مصر .. صور

تقدم شركة مازدا اليابانية العديد من الإصدارات القوية داخل السوق العالمي والمصري، التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، واطلالة السيدان والهاتشباك، ومن بينهم النسخة الشهيرة مازدا 3 موديل 2021.

مواصفات السيارة مازدا 3 موديل 2021

حصلت السيارة مازدا 3 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 146 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

و من خلال تلك القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر، في فترة زمنية تقدر مدتها بـ 12.1 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

وسائل الحماية للسيارة السيارة مازدا 3 موديل 2021

زودت السيارة مازدا 3 موديل 2021 بالعديد من وسائل الحماية والأمان مثل، فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، برنامج المساعدة على خوض المرتفعات HAC، و فرامل يد كهربائية، نظام ESP الخاص بالثبات الالكتروني، و مستشعرات ركن مع كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، و مرايات جانبية كهربائية، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

أسعار مازدا 3 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SPORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 425 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل EXECUTIVE 2021محرك 1500 سي سي بسعر 480 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل HATCHBACK 2021محرك 1500 سي سي بسعر 483 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 520 ألف جنيه.