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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا تخطط لإطلاق السيارة الكهربائية MX-30 الجديدة

مازدا 
مازدا 

تحاول العديد من شركات السيارات العالمية ، الوصول بطرازاتها الجديدة من السيارات الكهربائية الى مدى سير اكبر من الشركات الأخرى ، ولكن توقفهم ارتفاع الأسعار ، لذلك تواجههم تحديات كبيرة في هذه الازمة .

 

أعلنت شركة مازدا اليابانية، اعتزامها إطلاق نسخة جديدة بمدى سَيْر أكبر من IMX-30  الكهربائية في النصف الأول من عام 2022 ، والتي سيتم تخصيصها للأسواق الامريكية والأوروبية .

ولكن ظهرت تقارير مؤخرا في اليابان ان شركة مازدا ستتخلى عن خططها لإطلاق نسخة موسعة المدى من MX-30 لأنها تتطلب تركيب حزمة بطارية أكبر من شأنها أن تجعل السيارة باهظة الثمن.

 

وتزود السيارة مازدا MX-30  الكهربائية بالكامل ببطارية ليثيوم أيون صغيرة تبلغ 35.5 كيلو وات في الساعة ولديها مدى يصل إلى 124 ميلاً (200 كم) وفقًا لمعيار WLTP.

 

وكانت تباع السيارة مازدا MX-30 الكهربائية بالكامل في أوروبا واليابان ، و يتم بيع نسخة هجينة خفيفة في اليابان أيضًا. 

وقال المتحدث باسم مازدا Mazda Masahiro Sakata ، في بيان له تم نشره بمجلة “أوتو نيوز”، إن صانع السيارات لا يزال بإمكانه استخدام محركه الدوار الجديد كموسع نطاق في المستقبل .

 

وأضاف مسئول مازدا Mazda Masahiro Sakata "ما زلنا نفكر في استخدام المحرك الدوار كموسع للمدى ، لكن توقيت طرحه لم يتحدد بعد". 

السيارات العالمية السيارات الكهربائية اليابانية IMX-30 الكهربائية مازدا

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مازدا تخطط لإطلاق السيارة الكهربائية MX-30 الجديدة

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