مازدا تخطط لإطلاق السيارة الكهربائية MX-30 الجديدة

تحاول العديد من شركات السيارات العالمية ، الوصول بطرازاتها الجديدة من السيارات الكهربائية الى مدى سير اكبر من الشركات الأخرى ، ولكن توقفهم ارتفاع الأسعار ، لذلك تواجههم تحديات كبيرة في هذه الازمة .

أعلنت شركة مازدا اليابانية، اعتزامها إطلاق نسخة جديدة بمدى سَيْر أكبر من IMX-30 الكهربائية في النصف الأول من عام 2022 ، والتي سيتم تخصيصها للأسواق الامريكية والأوروبية .

ولكن ظهرت تقارير مؤخرا في اليابان ان شركة مازدا ستتخلى عن خططها لإطلاق نسخة موسعة المدى من MX-30 لأنها تتطلب تركيب حزمة بطارية أكبر من شأنها أن تجعل السيارة باهظة الثمن.

وتزود السيارة مازدا MX-30 الكهربائية بالكامل ببطارية ليثيوم أيون صغيرة تبلغ 35.5 كيلو وات في الساعة ولديها مدى يصل إلى 124 ميلاً (200 كم) وفقًا لمعيار WLTP.

وكانت تباع السيارة مازدا MX-30 الكهربائية بالكامل في أوروبا واليابان ، و يتم بيع نسخة هجينة خفيفة في اليابان أيضًا.

وقال المتحدث باسم مازدا Mazda Masahiro Sakata ، في بيان له تم نشره بمجلة “أوتو نيوز”، إن صانع السيارات لا يزال بإمكانه استخدام محركه الدوار الجديد كموسع نطاق في المستقبل .

وأضاف مسئول مازدا Mazda Masahiro Sakata "ما زلنا نفكر في استخدام المحرك الدوار كموسع للمدى ، لكن توقيت طرحه لم يتحدد بعد".