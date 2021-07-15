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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على شاطئ البحر.. طارق حامد يخوض تدريبات بدنية شاقة

طارق حامد
طارق حامد

شارك طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه  علي "انستجرام" صورة وهو يؤدي تدريبات تأهيلية وبدنية بشكل منفرد علي شاطئ البحر.


وظهر طارق حامد خلال قضاء اجازته الصيفية وهو يؤدي تدريبات رياضة شاقة، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية.
ويحرص طارق حامد بشكل دائم على التدريب منفردا خلال فترة الراحة للفريق، للحفاظ على لياقته البدنية.


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وصول، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، في الساعات الأولي من اليوم الخميس بعد انتهاء فترة الإجازة التي استغل جزءًا منها وسافر خارج مصر.

ومنح كارتيرون لاعبي الزمالك راحة لمدة ١١ يوماً، بدأت يوم ٥ يوليو وتنتهي اليوم.

ويعود الفريق الأبيض لاستئناف تدريباته بداية من غداً الجمعة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري بداية من شهر أغسطس المقبل.

ولم يسافر كارتيرون خارج مصر إلا بعد مرور ٦ أيام من فترة الراحة، بعدما انتهى من اجتماعاته التي عقدها مع مسئولي نادي الزمالك لحسم بعض الملفات الهامة على رأسها صفقات الموسم الجديد.

ويخوض الزمالك تدريبه أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية لمدة أسبوعين.

 

ويخوض الزمالك تدريباته على ملعب الترسانة نظراً لوجود إصلاحات بأرضية ملعب النادي الأبيض، حيث طلب مسئولو الزمالك من نظائرهم في الترسانة إقامة تدريبات الفريق الأول على ستاد الشواكيش وهو ما وافقت عليه إدارة الأخير.


حسين لبيب يشكر إدارة الترسانة


وتقدم حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، بالشكر إلى إدارة نادي الترسانة بعد الموافقة على طلب النادي الأبيض باستضافة تدريبات الفريق بشكل مؤقت.

 

وتعتبر أول مباريات الزمالك الرسمية التي سيخوضها الفريق الأبيض عقب فترة التوقف الحالية، هي مباراة غزل المحلة التي ستقام يوم ٣ أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري العام على ستاد القاهرة.

 
وينتظر الزمالك رد اتحاد الكرة حول نقل المباراة إلى الإسكندرية بناءً على طلب كارتيرون، الذي يأمل في الموافقة على هذا الطلب خاصة أن الفريق الأبيض سيخوض المباراة التي تليها بالإسكندرية أيضاً أمام الاتحاد السكندري، بالجولة التاسعة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

 

 

طارق حامد الزمالك تدريبات الأجازة شاطئ البحر

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