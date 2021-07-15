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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كباب الحاتي .. خطوة بخطوة

كباب الحاتي
كباب الحاتي

يعتبر كباب الحاتي من الوصفات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويعتبر كباب الحاتي من الوصفات المصرية التي تتميز بسهولة التحضير والمذاق الشهي ، حيث تقدم هذه الوصفة طعمًا مختلفًا عن المذاق المعتاد للحوم.

وإليكم ابرز الطرق المختلفة لتقديم كباب الحاتي مثل المحلات..

مكونات كباب الحاتي

مدة التحضير: 90 دقيقة
1- كيلو لحم بقري على شكل مكعبات متوسطة الحجم.
2- قسم خمس حبات من حلقات البصل.
3- فصوص من الثوم.
4- حبتان من البطاطس المسلوقة.
5- كوبان من مرق اللحم.
6- ملعقة صغيرة من السكر البني.

طريقة تحضير كباب الحاتي

1- توضع ملعقة صغيرة من السمن في وعاء متوسط ​​على الغاز عند درجة حرارة عالية.
2- تضاف قطع اللحم إلى الوعاء وتقلب على جانبي لتتحمر ولكن دون أن ينفد ماءها ، من خلال تشوح آخر بعد تقطيعها على نار عالية حتى تنفد الكمية.
3- توضع ملعقة السمن الأخرى في مقلاة على الغاز ودرجة حرارة عالية.
4- يضاف البصل إلى السمن ويقلب جيداً حتى لا يتحول لونه إلى اللون الذهبي.
5- يضاف السكر البني في وسط المقلاة ويترك حتى يذوب تمامًا ، ثم يقلب مع البصل حوله ، وهذه الخطوة تساعد على تحمير البصل بشكل أسرع ، وإضافة نكهة الكراميل بالوصفة الخاصة.
6- نضيف الثوم إلى البصل ويقلب جيداً ، ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المشوي.
7- بالإضافة إلى وعاء مرق اللحم ، واتركيه على نار متوسطة لطهي اللحم ، ثم أضيفي البطاطس المحمصة.
8- بعد نضج اللحم تحمي قطعة من الفحم باستخدام ولاعة ، وانتظر حتى تصل لدرجة احتراق الجمر.
9- ضع قطعة فحم على ورقة بصل في وعاء لحم ، وأضف إليها القليل من السمن ، لبدء التدخين.
10- يغطى المقلاة بإحكام ويترك لمدة عشر دقائق قرابة ، ويرفع فقط بعد انقضاء المدة ، لضمان اكتساب نكهة اللحم المشوي بالكباب.
11- بعد انقضاء المدة ، رفع الغطاء والحاوية لا تزال قطعة من الفحم.
12- يقدم كباب ساخن مع أرز أبيض.

 

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مقادير كباب الحاتي

1- كيلو لحم ضاني أو بقري مقطع مكعبات.

2- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

3- فلفل ملون مقطع.

4- عصير 2 بصلة كبيرة.

5- ثمرة طماطم كبيرة.

6- 3 فصوص ثوم مهروسة.

7- ¼ كوب خل.

8- 2 ملعقة كبيرة كاتشب.

9- ملعقة كبيرة صويا صوص.

10- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

11- ½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

12- ¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

13- ¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

14- ملعقة صغيرة عسل.

15- ملح وفلفل أسود.

طريق تحضير كباب الحاتي

1- يخلط جميع المكونات معا في الخلاط الكهربائي.

2- يخلط اللحم والتتبيلة في وعاء عميق ويغطى بورق نايلون لفترة لا تقل عن ساعتين

3- يسخن الفرن عند درجة حرارة 200.

4- يدهن الجريل بقليل من الزيت، ثم تضاف قطع اللحم، وتترك حتى تأخذ لون الشواء.

5- يرفع اللحم ثم توضع مكعبات البصل والفلفل الملون، ويقلب لمدة 3 لـ5 دقائق.

6- توضع قطع اللحم في صينية فرن، ثم تغطى الصينية بورق فويل، وتدخل الفرن لمدة 40– 45 دقيقة.

7- تشعل قطعة فحم، ثم توضع في ورق فويل، ثم يوضع القليل من الزيت عليها، ثم ضعيها فورًا داخل صينية اللحم وتغطى الصينية لمدة 5 دقائق، حتى تأخذ طعم الشواء.

 

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