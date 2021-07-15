طريقة عمل كباب الحاتي .. خطوة بخطوة

يعتبر كباب الحاتي من الوصفات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويعتبر كباب الحاتي من الوصفات المصرية التي تتميز بسهولة التحضير والمذاق الشهي ، حيث تقدم هذه الوصفة طعمًا مختلفًا عن المذاق المعتاد للحوم.
وإليكم ابرز الطرق المختلفة لتقديم كباب الحاتي مثل المحلات..
مكونات كباب الحاتي
مدة التحضير: 90 دقيقة
1- كيلو لحم بقري على شكل مكعبات متوسطة الحجم.
2- قسم خمس حبات من حلقات البصل.
3- فصوص من الثوم.
4- حبتان من البطاطس المسلوقة.
5- كوبان من مرق اللحم.
6- ملعقة صغيرة من السكر البني.
طريقة تحضير كباب الحاتي
1- توضع ملعقة صغيرة من السمن في وعاء متوسط على الغاز عند درجة حرارة عالية.
2- تضاف قطع اللحم إلى الوعاء وتقلب على جانبي لتتحمر ولكن دون أن ينفد ماءها ، من خلال تشوح آخر بعد تقطيعها على نار عالية حتى تنفد الكمية.
3- توضع ملعقة السمن الأخرى في مقلاة على الغاز ودرجة حرارة عالية.
4- يضاف البصل إلى السمن ويقلب جيداً حتى لا يتحول لونه إلى اللون الذهبي.
5- يضاف السكر البني في وسط المقلاة ويترك حتى يذوب تمامًا ، ثم يقلب مع البصل حوله ، وهذه الخطوة تساعد على تحمير البصل بشكل أسرع ، وإضافة نكهة الكراميل بالوصفة الخاصة.
6- نضيف الثوم إلى البصل ويقلب جيداً ، ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المشوي.
7- بالإضافة إلى وعاء مرق اللحم ، واتركيه على نار متوسطة لطهي اللحم ، ثم أضيفي البطاطس المحمصة.
8- بعد نضج اللحم تحمي قطعة من الفحم باستخدام ولاعة ، وانتظر حتى تصل لدرجة احتراق الجمر.
9- ضع قطعة فحم على ورقة بصل في وعاء لحم ، وأضف إليها القليل من السمن ، لبدء التدخين.
10- يغطى المقلاة بإحكام ويترك لمدة عشر دقائق قرابة ، ويرفع فقط بعد انقضاء المدة ، لضمان اكتساب نكهة اللحم المشوي بالكباب.
11- بعد انقضاء المدة ، رفع الغطاء والحاوية لا تزال قطعة من الفحم.
12- يقدم كباب ساخن مع أرز أبيض.
مقادير كباب الحاتي
1- كيلو لحم ضاني أو بقري مقطع مكعبات.
2- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
3- فلفل ملون مقطع.
4- عصير 2 بصلة كبيرة.
5- ثمرة طماطم كبيرة.
6- 3 فصوص ثوم مهروسة.
7- ¼ كوب خل.
8- 2 ملعقة كبيرة كاتشب.
9- ملعقة كبيرة صويا صوص.
10- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
11- ½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.
12- ¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
13- ¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.
14- ملعقة صغيرة عسل.
15- ملح وفلفل أسود.
طريق تحضير كباب الحاتي
1- يخلط جميع المكونات معا في الخلاط الكهربائي.
2- يخلط اللحم والتتبيلة في وعاء عميق ويغطى بورق نايلون لفترة لا تقل عن ساعتين
3- يسخن الفرن عند درجة حرارة 200.
4- يدهن الجريل بقليل من الزيت، ثم تضاف قطع اللحم، وتترك حتى تأخذ لون الشواء.
5- يرفع اللحم ثم توضع مكعبات البصل والفلفل الملون، ويقلب لمدة 3 لـ5 دقائق.
6- توضع قطع اللحم في صينية فرن، ثم تغطى الصينية بورق فويل، وتدخل الفرن لمدة 40– 45 دقيقة.
7- تشعل قطعة فحم، ثم توضع في ورق فويل، ثم يوضع القليل من الزيت عليها، ثم ضعيها فورًا داخل صينية اللحم وتغطى الصينية لمدة 5 دقائق، حتى تأخذ طعم الشواء.