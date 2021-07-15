طريقة عمل كباب الحاتي .. خطوة بخطوة

يعتبر كباب الحاتي من الوصفات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويعتبر كباب الحاتي من الوصفات المصرية التي تتميز بسهولة التحضير والمذاق الشهي ، حيث تقدم هذه الوصفة طعمًا مختلفًا عن المذاق المعتاد للحوم.

وإليكم ابرز الطرق المختلفة لتقديم كباب الحاتي مثل المحلات..

مكونات كباب الحاتي

مدة التحضير: 90 دقيقة

1- كيلو لحم بقري على شكل مكعبات متوسطة الحجم.

2- قسم خمس حبات من حلقات البصل.

3- فصوص من الثوم.

4- حبتان من البطاطس المسلوقة.

5- كوبان من مرق اللحم.

6- ملعقة صغيرة من السكر البني.

طريقة تحضير كباب الحاتي

1- توضع ملعقة صغيرة من السمن في وعاء متوسط ​​على الغاز عند درجة حرارة عالية.

2- تضاف قطع اللحم إلى الوعاء وتقلب على جانبي لتتحمر ولكن دون أن ينفد ماءها ، من خلال تشوح آخر بعد تقطيعها على نار عالية حتى تنفد الكمية.

3- توضع ملعقة السمن الأخرى في مقلاة على الغاز ودرجة حرارة عالية.

4- يضاف البصل إلى السمن ويقلب جيداً حتى لا يتحول لونه إلى اللون الذهبي.

5- يضاف السكر البني في وسط المقلاة ويترك حتى يذوب تمامًا ، ثم يقلب مع البصل حوله ، وهذه الخطوة تساعد على تحمير البصل بشكل أسرع ، وإضافة نكهة الكراميل بالوصفة الخاصة.

6- نضيف الثوم إلى البصل ويقلب جيداً ، ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المشوي.

7- بالإضافة إلى وعاء مرق اللحم ، واتركيه على نار متوسطة لطهي اللحم ، ثم أضيفي البطاطس المحمصة.

8- بعد نضج اللحم تحمي قطعة من الفحم باستخدام ولاعة ، وانتظر حتى تصل لدرجة احتراق الجمر.

9- ضع قطعة فحم على ورقة بصل في وعاء لحم ، وأضف إليها القليل من السمن ، لبدء التدخين.

10- يغطى المقلاة بإحكام ويترك لمدة عشر دقائق قرابة ، ويرفع فقط بعد انقضاء المدة ، لضمان اكتساب نكهة اللحم المشوي بالكباب.

11- بعد انقضاء المدة ، رفع الغطاء والحاوية لا تزال قطعة من الفحم.

12- يقدم كباب ساخن مع أرز أبيض.





مقادير كباب الحاتي

1- كيلو لحم ضاني أو بقري مقطع مكعبات.

2- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

3- فلفل ملون مقطع.

4- عصير 2 بصلة كبيرة.

5- ثمرة طماطم كبيرة.

6- 3 فصوص ثوم مهروسة.

7- ¼ كوب خل.

8- 2 ملعقة كبيرة كاتشب.

9- ملعقة كبيرة صويا صوص.

10- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

11- ½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

12- ¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

13- ¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

14- ملعقة صغيرة عسل.

15- ملح وفلفل أسود.

طريق تحضير كباب الحاتي

1- يخلط جميع المكونات معا في الخلاط الكهربائي.

2- يخلط اللحم والتتبيلة في وعاء عميق ويغطى بورق نايلون لفترة لا تقل عن ساعتين

3- يسخن الفرن عند درجة حرارة 200.

4- يدهن الجريل بقليل من الزيت، ثم تضاف قطع اللحم، وتترك حتى تأخذ لون الشواء.

5- يرفع اللحم ثم توضع مكعبات البصل والفلفل الملون، ويقلب لمدة 3 لـ5 دقائق.

6- توضع قطع اللحم في صينية فرن، ثم تغطى الصينية بورق فويل، وتدخل الفرن لمدة 40– 45 دقيقة.

7- تشعل قطعة فحم، ثم توضع في ورق فويل، ثم يوضع القليل من الزيت عليها، ثم ضعيها فورًا داخل صينية اللحم وتغطى الصينية لمدة 5 دقائق، حتى تأخذ طعم الشواء.