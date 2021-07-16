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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

.تعرف على أسعار شيفروليه تراكس موديل 2021 فى السعودية

عرف على أسعار شيفروليه
عرف على أسعار شيفروليه تراكس موديل 2021 فى السعودية

تستطيع سيارة شيفروليه تراكس موديل 2021 ان تثبت جدارتها داخل السوق السعودي، نتيجة عن تاريخ الصانع الكور المخضرم، لتميز اصدارته بالعديد من التجهيزات و التقنيات الحديثة، لذلك جاء طراز تراكس وهو ينتمى الى فئة الكروس اوفر الذى يعشقها كثير من المستهلكين.


الأداء الفنى لسيارة شيفروليه تراكس

تأتي تراكس محرك رباعي الأسطوانات بسعة سعة 1.8 لتر ينتج 140 حصان، يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال 10.6 ثانية،  و تصل سرعتها القصوى 180 كم / س.

التجهيزات الخارجية لسيارة شيفروليه تراكس

تأتي السيارة مع كاميرا للرؤية الخلفية و تشمل ميزات المساعدة الاختيارية للسائق التحذير من الاصطدام الأمامي ، والتحذير من مغادرة الحارة ، ومراقبة النقطة العمياء ، والتنبيه عبر حركة المرور الخلفية ، وأجهزة استشعار الانتظار الخلفية.

 

التجهيزات الداخلية لسيارة شيفروليه تراكس

تأتي سيارة شيفروليه تراكس بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة برسومات واضحة وبنية، كما تتضمن أيضا أبل كاربلاي وأندر ويد أوتو مع نقطة اتصال واي فاي، و بها راديو ستالايت وبدء التشغيل عن بعد ودخول بدون مفتاح وفتحة سقف وستريو Bose مع سبع مكبرات صوتي.


الأبعاد الخارجية لسيارة شيفروليه تراكس

تأتي شفروليه تراكس 2021 بطول 4257 مم وعرض 1775 مم وارتفاع 1646 مم وقاعدة عجلات 2555 مم ووزن كلي يتراوح بين 1417 إلى 1487 كجم.

 

أسعار شيفروليه تراكس 2021 في السعودية :

الفئة الأولى  LT FWD بسعر80   ألف ريال. 
الفئة الثانية  PREMIER AWD بسعر 96 ألف ريال.

شيفروليه تراكس رقم ا قياسي ا شيفروليه تراكس موديل 2021

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