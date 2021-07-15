مجدى الهواري لـ حلا شيحة.. أخطأتي الرهان هذه المرة وبكره هفكرك

وجه المخرج مجدي الهواري رسالة للفنانة حلا شيحة، بعد تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل وتبرؤها من مشاهدها الرومانسية مع الفنان تامر حسني في كليب "بحبك"، مشيرةً إلى أن هذه التصريحات من الممكن أن تعرضها للمساءلة القانونية.



وكتب مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "‏ياحلا أنت عارفة أنا بحبك قد إيه !! على مستوى الفني والإنساني .. لكن أخطأتي الرهان هذه المرة . وبكره هفكرك 🤨‎#حلا_شيحة"

وكانت حلا شيحة كتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".

وأضافت حلا شيحة: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی".

وتابعت حلا شيحة: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".

امتحان الدنيا

وأكملت حلا شيحا: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .{إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أوللئك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

رد الفنان تامر حسني علي اتهامات الفنانة حلا شيحة له بنشر فيديو كليب بحبك من فيلم مش أنا الذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعهما على غير رضاها.

وكتب تامر حسني قائلا: “نهاركم جميل يا أغلى الناس 🤍 الحقيقه عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير”.

للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو.…. أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف….. الحقيقة إني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة، وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس!! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي ؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً يا حلا".

وًتابع تامر قائلا: “ وبعدين هو مش انتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه !!!!! هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك؟!!!!!! وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجه الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا ،، إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا ولو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع !!! وبقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية وانتي عارفاها كويس ووافقتي عليها ودا كليب رومانسي يعني معقول كنتي عايزة المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟؟!!!!! ”.

وأنهي تامر حديثة قائلا “ أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احتراماً لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين”.