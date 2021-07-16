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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديلات قوية.. بورشه تحصل على إطلالة فنية مذهلة.. صور

تعديلات قوية .. بورشه
تعديلات قوية .. بورشه تحصل على اطلالة فنية مذهلة

تعتبر شركة بورشه واحدة من اقوى منتجي السيارات الألمانية حول العالم، و التي تنطلق بالعديد من الإصدارات المميزة داخل الأسواق العالمية للسيارات، وبعد أن كشفت بورشه عن النسخة  911 GTI  موديل 2022، واصلت شركة التعديلات الشهيرة مانيوفاكتور عن النسخة تورينج Porsche Exclusive المعدلة، و التي تأتي بالعديد من الإضافات القوية سواء كانت داخلية او خارجية.

أداء السيارة بورشه تورينج

تستمد بورشه تورينج قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 503 حصان، و 469 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات، بالإضافة إلى خيار اخر PDK ينقل السرعة إلى العجلات الخلفية مكون من 7 نقلات.

و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة بورشه تورينج أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 3.2 ثانية مع قدرات الناقل PDK، بينما تصل مع النقل اليديوي من وضع الثبات 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 ثانية.

أما عن التصميم الداخلي للسيارة  بورشه تورينج فتمتعت بالعديد من اللمسات القوية، حيث ظهرت بفرش فاخر من الجلد الأحمر، مع مقاعد رياضية انيقة، و كياحة حمراء داخل قمرة القيادة و تابلوة السيارة، مع مقود حركة يحتوى على هذه اللمسات، و خطوط حمراء تزين المقصورة الداخلية، بالإضافة إلى التجهيزات القياسية وأنظمة مساعدة السائق، مع حزمة الرفاهية و التحكم و برامج وسائل الأمان.

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