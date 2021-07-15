وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

امتحان الفيزياء في موعده ..

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 لن تتأثر بقرار مد إجازة عيد الاضحى الذي تم اعلانه منذ قليل.

وقال وزير التربية والتعليم : ان امتحانات الثانوية العامة سوف تستمر بانتظام وفقا لما جاء في جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الذي سبق وأن أعلنته وزارة التربية والتعليم دون أي تغيير .

وأضاف وزير التربية والتعليم : مجلس الوزراء أكد أن قرار مد اجازة عيد الاضحى المبارك لا يشمل اعمال الامتحانات.

وبناءا على تصريحات وزير التربية والتعليم ، سيؤدي طلاب الثانوية العامة السبت 24 يوليو 2021 امتحان الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا) ، دون اي تأجيل أو تغيير.

جدير بالذكر أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري. بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.