سوس ينخر في الهيئة ..السيسي يرد على مشوهي جهود تطوير السكة الحديد

شهدت السكة الحديد عددا من الأحداث المؤسفة على مدار الأسبوع الماضي، كان بطلها «الكمسري»، ورغم ما يبذل من مجهودات في هذا القطاع إلا أنه بين الحين والآخر يطل علينا برأسه من يعكر الصفو العام ويسيء إلى مهنته وعمله بتصرفات غير محسوبة.

وأبرز الأحداث المؤسفة التي شهدتها السكة الحديد ما نشر عن صفع كمسري لأحد الركاب أمام أبنته، بعد عجز الراكب عن سداد قيمة التذكرة، كما رفض الكمسري الحصول على قيمة التذكرة عندما حاول بقية الركاب سدادها عن الراكب الأول، وأصر على احتجازه داخل القطار وتسليمه للشرطة.

ولم يتوقف مسلسل اعتداء الكمسارية على الركاب عند هذا الحد، فقد اعتدى كمسارية القطار الروسي خط القاهرة - الإسكندرية على أمين شرطة بزيّه الميري في محطة بركة السبع، بسبب عدم قدرته على سداد قيمة التذكرة.

الكمسري جاني أم مجني عليه

الواقعتان أثارتا حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل العديد منهم هل الكمسري في هاتين الحالتين ينفذ القانون بتحصيله ثمن التذكرة المقررة بأي شكل، أم يكسره بـ اعتدائه على الركاب وتحصيل ثمن التذكرة بعنف؟.

لا يوجد لائحة أو قانون

وفي هذا الصدد قال مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، إنه «لا يوجد أي لائحة أو قانون تسمح لـ الكمسري بالإعتداء على أي راكب»، مضيفا «حال اكتشاف الكمسري أن الراكب لم يسدد قيمة التذكرة، يقوم بتحرير محضرا له دون التعدي عليه».

أسعار التذاكر مناسبة

وأكد المصدر، أن «الوزارة تتيح أكثر من فئة في أسعار القطارات، حتى تتناسب مع جميع المواطنين»، لافتا أن «العديد من الركاب يستقلون القطارات أو أي وسيلة آخرى دون سداد قيمة التذكرة كاملة، وهذا التصرف غير قانوني، ويستوجب التعامل معه وفقا للقانون واللوائح، والتي تفيد بأنه لا بد من سداد القيمة المحددة للتذكرة، سواء من شباك التذاكر أو من أي وسائل أخرى مثل الحجز الإلكتروني، دون التعرض أو التعدي على الراكب».

تطوير آلية عمل الكمسري

وبخصوص تطوير آلية عمل الكمسري في منظومة السكة الحديد، قال الدكتور خالد الصقلي، أستاذ كلية النقل الدولي، إننا «نوصي دائما بأمرين في غاية الأهمية، الأول منهما: الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التدريب المستمر»، مردفا أن «التدريب لا يكون فقط في بداية العمل أو بداية الاستعانة بالشخص، بل لا بد أن يكون التدريب مستمرا على مدار سنوات العمل لأي شخص يعمل في مجال السكك الحديد».

وشدد على أن «الارتقاء بالكادر البشري أمر أساسي وضروري، ويتم بالتدريب والتعليم وثقل المهارات وتبادل الخبرات مع الدول أو الشركات المتخصصة المختلفة، وكذلك التدريب على نماذج المحاكاة والبرامج الإلكترونية الحديثة»، مؤكد أن «كل ما سبق يعمل على تطوير ورفع كفاءة العامل البشري في السكة الحديد».

وحول العنصر الثاني، قال الصقلي، إن "التذكرة الإلكترونية ليست فكرة جديدة كليا بل مطبقة بالفعل في العديد من دول العالم، وقريبا سوف نراها في مصر».

وأوضح أن «التذكرة الإلكترونية تقوم بالتسهيل على الركاب في حجز المقاعد في القطارات، وكذلك تقوم بتقليل نسبة الأخطاء التي نراها من جانب عمال حجز التذاكر في المحطات، وتقليل الاحتكاك البشري بين المواطن والكمسري، وبالتالي تقليل المشاكل والحوادث التي تحدث باستمرار».

واقعة قطار منوف

وعمت حالة من الغضب الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت سيدة من راكبي قطار منوف، فيديو لكمسري يصفع أحد الركاب، بعد أن عجز عن سداد قيمة التذكرة.

وأوضح الفيديو رفض الكمسري الحصول على قيمة التذكرة بعد أن حاول الركاب سدادها عن الراكب المعتدى عليه، وأصر على احتجازه داخل القطار لتسليمه للشرطة، قبل أن يقوم الأهالي بإنزاله في إحدى المحطات.

صاحب الواقعة

وكشف "محمد رشاد"، صاحب واقعة قطار منوف، تفاصيل الفيديو قائلا خلال تصريحات إعلامية: «أنا كنت قاطع تذكرة ولكن نزلت منه عشان قالوا في مقابل والقطر هيعمل مناورة، لكن الكسمري رفض ينزلني وبنتي بتعيط وقالي مش هسيبك غير لما أحبسك، قلت له احبسني شوفتني حرامي ولا سرقت منك حاجة».

سيدة القطار

من جانبها أوضحت المحامية «هناء قنديل»، التي صورت الفيديو، أنها «كانت تستقل قطار منوف أثناء طريقها للعودة إلي مدينة شبين الكوم من محكمة منوف، وأثناء تواجدها في القطار سمعت أصوات شجار بين الكمسري وأحد الركاب بسبب تعدي الكمسري على الراكب وصفعه لعدم قدرته على دفع قيمة التذكرة أمام ابنته».

وتابعت: «أصريت على التدخل للدفاع عن الراكب وابنته، بعد أن شاهدت والدها هو يتم صفعه من الكمسري ، وحاولت دفع الغرامة بدلا من الراكب لحل المشكلة، ولكن الكمسري رفض، وأصر على تسليم الراكب للشرطة وتحرير محضر ضده».

نتائج التحقيقات

وفيما يخص التحقيقات قال مصدر مسؤول داخل هيئة السكة الحديد، إن «التحقيقات مع الكمسري مازالت مستمرة حتى يتم التأكد من حقيقة الواقعة خاصة، وأن الفيديو كان غير واضح ولم ينقل الصورة كاملة، وفي حالة الانتهاء من التحقيقات ستقوم الهيئة بإصدار بيان واضح حول النتائج وتفاصيل الواقعة الصحيحة».

لفتة طيبة من الرئيس

وفي لفتة إنسانية رائعة، كشفت مقدمة فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا المواطن محمد رشاد، الذي اعتدى عليه كمسري قطار منوف، لحضور المؤتمر.