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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة:  تعيين 1052 شابا بجنوب سيناء

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 1052  شاباً ، منهم شاب من ذوى الهمم والعزيمة ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1127 شابا.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية  خلال شهر يونيو الماضي ، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 18 ألف جنيه لـ 9 عمال منح مولود جديد ، و منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه  ، و 2000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب لعامل ، وصرف منحة عيد العمال لـ 2599 عاملاً من المسجلين بواقع مليون و 299 ألفاً و 500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 47 عاملاً جديداً على المنظومة ، وتحرير 620 بوليصة تأمين على الحياة لتلك الفئة .

وقامت  المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 196 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات  ، وعمل 2 ندوة توعية ،  كما تم تلقى 105 شكوى عمالية وتم تسوية 7 شكاوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ  37  شكوى ، و 36  شكوي ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 20 منشأة ، وإعادة التفتيش على 88 منشأة ،  وأسفر عن تحرير  34 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد 2 ندوة للتوعية وإجراء 17 قياس وبحث 3 شكاوى .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .

 

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IMG_6848
وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين 1052 شابا مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء تراخيص عمل الأجانب التفتيش على 20 منشأة متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير

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