هل يمكن استخدام كورونا في تدمير نفسه؟ دراسة بحثية أمريكية تُجيب

على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، كنا نغسل أيدينا ونرتدي الأقنعة ونقوم بالتطعيم لمكافحة فيروس كورونا، لكن هل يمكن استخدام كورونا في تدمير نفسه؟

صمم باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا علاجًا لإثبات صحة المفهوم قد يكون قادرًا على القيام بذلك بالضبط، وفقا لما نشره موقع sciencefocus.

تزدهر الفيروسات لأنها تغزو خلايا الكائنات الحية الأخرى ، مما يجبرها على تكوين بروتينات فيروسية ومواد جينية حتى يتمكن الفيروس من التكاثر ، قبل أن ينفجر خارج الخلية لبدء العملية برمتها مرة أخرى.

صمم الفريق في ولاية بنسلفانيا نسخة اصطناعية من فيروس SARS-CoV-2 الذي يتداخل مع نمو الفيروس الحقيقي، يقولون أنه من المحتمل أن يقضي على كل من الفيروس "الحقيقي" والنسخة الاصطناعية.

قال ماركو أرتشيتي، أستاذ مساعد في علم الأحياء: "في تجاربنا ، أظهرنا أن فيروس SARS-CoV-2 من النوع البري (المسبب للأمراض) يمكّن بالفعل من تكرار وانتشار فيروسنا الاصطناعي، وبالتالي يعزز بشكل فعال تدهوره، "يمكن استخدام نسخة من هذا التركيب الاصطناعي كعلاج مضاد للفيروسات ذاتي التعزيز لـCOVID-19".

وفقًا لـ Archetti، فإن فيروسات "التداخل المعيب" (DI) شائعة في الطبيعة ، وتحتوي على عمليات حذف كبيرة في جينات ترميز البروتين الخاصة بها والتي تعيق قدرتها على تكرار نفسها، ومع ذلك إذا تمكنوا من إصابة خلية تحتوي أيضًا على فيروس "من النوع البري" ، فيمكنهم اختطاف أجهزتها وتكرار نفسهاعندما يستخدم فيروس DI آلات فيروسات من النوع البري ، يمكن أن يضعف أيضًا نمو الفيروس من النوع البري، بفضل جينومها الأقصر يمكن لفيروسات DI هذه أن تتكاثر بشكل أسرع وتتفوق على الفيروس من النوع البري.

قال أرشيتي: "هذه الجينومات المعيبة تشبه طفيليات الفيروس من النوع البري".

نتائج الدراسة



بعد إجراء الدراسة ، أخذ الفريق جينوم SARS-CoV-2 واستخدمه في هندسة جينومات DI الاصطناعية، ثم قاموا بإدخال جينومات DI هذه إلى خلايا القرود المصابة بفيروس SARS-CoV-2 البري.

بعد 24 ساعة ، وجدوا أن جينوم DI يتكاثر أسرع ثلاث مرات من النوع البري SARS-CoV-2 ، وأن الحمل الفيروسي قد انخفض بمقدار النصف.

بينما يقول Archetti أنه في حين أن التخفيض بمقدار النصف في 24 ساعة ليس كافيًا للأغراض العلاجية ، يجب إجراء مزيد من التجارب، في بحث غير منشور حاول العلماء استخدام الجسيمات النانوية كناقل توصيل ، ولاحظوا تراجع الفيروس بأكثر من 95٪ خلال 12 ساعة.

قال Archetti: "مع بعض الأبحاث الإضافية والضبط الدقيق ، يمكن استخدام نسخة من DI الاصطناعية كعلاج مستدام ذاتيًا لـ فيروس كورونا المستجد".



قال الدكتور جيريمي روسمان ، عالم الفيروسات الذي لم يشارك في البحث: "هذا اقتراح مثير للاهتمام حيث يمكن للفيروسات المعيبة التداخل أن تمنع بالفعل تكاثر النسخة الممرضة العادية للفيروس". ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن تكون هذه طريقة قابلة للتطبيق لوقف انتشار COVID-19.

"أولاً ، لا نعرف ما إذا كان فيروس SARS-CoV-2 المسبب للتدخل المعيب سيمنع جميع الأمراض السريرية البشرية ، بما في ذلك COVID الطويل.

"ثانيًا ، يجب أن يضمن استخدام أي فيروس حي كلقاح أو علاجي أن استمرار تطور الفيروس لا يخاطر بالفيروس المعيب الذي يسبب المرض أو يغير سلوك النسخة الممرضة العادية للفيروس.

ثالثًا ، لكي يثبط الفيروس المتداخل المعيب الإصدار الطبيعي للفيروس ، يجب أن يُصاب نفس الشخص في وقت واحد بكلا النسختين من الفيروس، لن تستمر الإصابة بالنسخة المعيبة في أي شخص حتى يصاب لاحقًا وبالتالي فمن غير المرجح أن تكون هذه طريقة فعالة لوقف COVID ، على الرغم من أنها مفهوم مثير للاهتمام ".

