عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن استخدام كورونا في تدمير نفسه؟ دراسة بحثية أمريكية تُجيب

هل يمكن استخدام كورونا
هل يمكن استخدام كورونا في تدمير نفسه

على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، كنا نغسل أيدينا ونرتدي الأقنعة ونقوم بالتطعيم لمكافحة فيروس كورونا، لكن هل يمكن استخدام كورونا في تدمير نفسه؟

 

صمم باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا علاجًا لإثبات صحة المفهوم قد يكون قادرًا على القيام بذلك بالضبط، وفقا لما نشره موقع sciencefocus.

 

تزدهر الفيروسات لأنها تغزو خلايا الكائنات الحية الأخرى ، مما يجبرها على تكوين بروتينات فيروسية ومواد جينية حتى يتمكن الفيروس من التكاثر ، قبل أن ينفجر خارج الخلية لبدء العملية برمتها مرة أخرى.

 

صمم الفريق في ولاية بنسلفانيا نسخة اصطناعية من فيروس SARS-CoV-2 الذي يتداخل مع نمو الفيروس الحقيقي،  يقولون أنه من المحتمل أن يقضي على كل من الفيروس "الحقيقي" والنسخة الاصطناعية.

 

قال ماركو أرتشيتي، أستاذ مساعد في علم الأحياء: "في تجاربنا ، أظهرنا أن فيروس SARS-CoV-2 من النوع البري (المسبب للأمراض) يمكّن بالفعل من تكرار وانتشار فيروسنا الاصطناعي، وبالتالي يعزز بشكل فعال تدهوره، "يمكن استخدام نسخة من هذا التركيب الاصطناعي كعلاج  مضاد للفيروسات ذاتي التعزيز لـCOVID-19".

 

وفقًا لـ Archetti، فإن فيروسات "التداخل المعيب" (DI) شائعة في الطبيعة ، وتحتوي على عمليات حذف كبيرة في جينات ترميز البروتين الخاصة بها والتي تعيق قدرتها على تكرار نفسها، ومع ذلك  إذا تمكنوا من إصابة خلية تحتوي أيضًا على فيروس "من النوع البري" ، فيمكنهم اختطاف أجهزتها وتكرار نفسهاعندما يستخدم فيروس DI آلات فيروسات من النوع البري ، يمكن أن يضعف أيضًا نمو الفيروس من النوع البري، بفضل جينومها الأقصر  يمكن لفيروسات DI هذه أن تتكاثر بشكل أسرع وتتفوق على الفيروس من النوع البري.

 

قال أرشيتي: "هذه الجينومات المعيبة تشبه طفيليات الفيروس من النوع البري".

 

نتائج الدراسة 


بعد إجراء الدراسة ، أخذ الفريق جينوم SARS-CoV-2 واستخدمه في هندسة جينومات DI الاصطناعية، ثم قاموا بإدخال جينومات DI هذه إلى خلايا القرود المصابة بفيروس SARS-CoV-2 البري.

 

بعد 24 ساعة ، وجدوا أن جينوم DI يتكاثر أسرع ثلاث مرات من النوع البري SARS-CoV-2 ، وأن الحمل الفيروسي قد انخفض بمقدار النصف.

 

بينما يقول Archetti أنه في حين أن التخفيض بمقدار النصف في 24 ساعة ليس كافيًا للأغراض العلاجية ، يجب إجراء مزيد من التجارب، في بحث غير منشور  حاول العلماء استخدام الجسيمات النانوية كناقل توصيل ، ولاحظوا تراجع الفيروس بأكثر من 95٪ خلال 12 ساعة.

 

قال Archetti: "مع بعض الأبحاث الإضافية والضبط الدقيق ، يمكن استخدام نسخة من DI الاصطناعية كعلاج مستدام ذاتيًا لـ فيروس كورونا المستجد".


قال الدكتور جيريمي روسمان ، عالم الفيروسات الذي لم يشارك في البحث: "هذا اقتراح مثير للاهتمام حيث يمكن للفيروسات المعيبة التداخل أن تمنع بالفعل تكاثر النسخة الممرضة العادية للفيروس". ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن تكون هذه طريقة قابلة للتطبيق لوقف انتشار COVID-19.

 

"أولاً ، لا نعرف ما إذا كان فيروس SARS-CoV-2 المسبب للتدخل المعيب سيمنع جميع الأمراض السريرية البشرية ، بما في ذلك COVID الطويل.

 

"ثانيًا ، يجب أن يضمن استخدام أي فيروس حي كلقاح أو علاجي أن استمرار تطور الفيروس لا يخاطر بالفيروس المعيب الذي يسبب المرض أو يغير سلوك النسخة الممرضة العادية للفيروس.

 

ثالثًا ، لكي يثبط الفيروس المتداخل المعيب الإصدار الطبيعي للفيروس ، يجب أن يُصاب نفس الشخص في وقت واحد بكلا النسختين من الفيروس، لن تستمر الإصابة بالنسخة المعيبة في أي شخص حتى يصاب لاحقًا وبالتالي فمن غير المرجح أن تكون هذه طريقة فعالة لوقف COVID ، على الرغم من أنها مفهوم مثير للاهتمام ".
 

كورونا مكافحة فيروس كورونا فيروسات طفيليات الفيروس COVID-19

موضوعات متعلقة

هل لقاح الإنفلونزا يخفف أعراض الإصابة بـ كورونا .. دراسة تكشف

تحذير خطير من مسؤول صحي إيطالي بشأن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزارة الدفاع الروسية تؤكد تعرض موقعها لهجوم سيبراني من الخارج

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لهاتف Realme GT Master الرائد.. سعر ومواصفات

ضمن اهتمامات الزمالك.. نجم الوداد يقترب من الدوري الإماراتي

تعرف على أسطول سيارات أوبل الألمانية 2021 في مصر

لملاك العقارات.. اعرف عقوبة الإمتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة أو التصحيح لأعمال البناء

البرلمان العربي يحذر من خطورة دعوات اقتحام الأقصى.. ويطالب بوقف استفزازات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

لملاك العقارات.. اعرف عقوبة الإمتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة أو التصحيح لأعمال البناء

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

منظومة التراخيص الجديدة.. 6 إجراءات لابد من تنفيذها قبل البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ