مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

بتمر علينا علاقات كتير في يومنا منها الحلو ومنها السئ، طول الوقت بنكون جعانين لطبطه الكلمه طبطبه النظره طبطبة علي الكتف تحسسنا اننا مش في العالم ده لوحدنا.

وفي العصر اللي بنعيشه وانتشار السوشيال ميديا في حياتنا بقت مجرد خبطه اللايك أو التعليق لينا بنحسه اهتمام بنحسه تقدير بيكون طبطبه على مشاعرنا كاننا مش عايشين لوحدنا.. وفي حد في حياتنا ساندنا.

وكتير بنحس بقله حيله بسبب كلام الناس وأن إزاي مقدرتش أرد، أو إزاي ما أخدتش حقي في لحظتها ويلح في دماغي ردود مختلفة كان ممكن أقولها.

قول لنفسك لحظتها أنا بعيش لحظة معاناة دلوقتي ودي حاجه صعبه ومؤلمه حاول تطبطب علي نفسك قولها انك بتحبها وأنك موجود عشانها وان ده وقت صعب وهيعدي، وأكيد هيجى اليوم وتتعافى.

طمن نفسك بحنان ولطف خلي حديثك الداخلي مليان حنان وتفهم وابعد عن الأصوات السلبية.

قله العواطف من اللي حواليك أو عدم تقدير الاخرين لجهدك أو اظهار امتنان لتعبك بعرفان أو جميل مش معناه أنك متستحقش الحب أو أن العيب منك لا ابدًا.

قاوم الاحساس ده وحاول تطبطب علي مشاعرك ومتستناش من حد يطبطب عليك، متستناش الاهتمام من حد لأن في الأخر مش هترتاح لان ممكن الشخص اللي منتظره هو في حاله لامبالاة فتتوجع أكتر عشان كده متستناش وطبطب علي نفسك.