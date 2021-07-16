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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لاستقبال الحجيج.. وقف تصاريح الصلاة في المسجد الحرام

الحج
الحج

 استعدادا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام، أعلنت وزارة الحج والعمرة وقف إصدار التصاريح الخاصة بأداء الصلوات في المسجد الحرام بدءًا من اليوم الجمعة.

وقف تصاريح الصلاة في المسجد الحرام

 ووفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ فإن هذا القرار الصادر جاء فى إطار الاستعدادا لاستقبال الحجيج وتجهيز المسجد الحرام والمطاف والمسعى لموسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ.

ووسيعود إصدار التصاريح بدءاً من يوم السبت الموافق ١٤ من شهر ذي الحجة.

لم تتوقف اجراءات استعداد السعودية لاستقبال حجاج بيت الله عند هذا الحد بل قامت اتخذت وزارة الصحة فى السعودية خمسة إرشادات مهمة لضيوف الرحمن لتلافي النزلات المعوية خلال أداء مناسك الحج، تتضمن النظافة والتأكد من نقاء المياه وعدم الشراء من الباعة المتجولين.

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الصحة السعودية: 5 إرشادات ضرورية تجنب الحجاج النزلات المعوية

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وتضمنت تلك الإرشادات ضرورة  الحرص على النظافة، وغسل اليدين بالماء والصابون، قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة، فضلا عن عدم ترك الطعام مكشوفا في الهواء الطلق؛ لأنه يكون عرضة للغبار والذباب والهواء، الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، و أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستعمال، و عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.


من جانبه أكد اللواء محمد البسامى قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، أنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، وتمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية.

فيما تستعد وكالة الشئون التوجيهية والإرشادية بتكثيف جهودها من خلال الإدارات العامة التابعة لها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وبحزمة من البرامج في مختلف المجالات التوجيهية والإرشادية.

وقال محمد البيجاوي، وكيل وزارة الحج والعمرة بالسعودية، إن 60 ألف حاج يؤدون شعيرة الحج لهذا العام وفق خطة محددة تشهد تنظيما دقيقا لكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن كل المشاركين في حج هذا العام محصنون بلقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

من جانبها أطلقت وزارة الإعلام السعودية، غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ، بهدف توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يواكب جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتتكون غرفة العمليات الإعلامية من المركز الإعلامي الافتراضي، ومقر المؤتمرات الصحفية الذي يقدم الإيجاز اليومي لموسم الحج، وتضم كلًّا من فريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي.

ويعمل في المركز عدد من الكوادر الوطنية السعودية المؤهلة يمثلون جميع التخصصات الإعلامية والممارسات المهنية، وأنشأ منصة إلكترونية داخل غرفة العمليات؛ لتقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية، المتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه.

ويقوم المركز برفع المواد الإخبارية والصور و"الفيديوهات" بجودتها الأصلية على المنصة الإلكترونية؛ لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة عالية.

وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد أطلقت أعمال المركز بتطوير هوية الحج "بسلام آمنين" بشكل يعكس اهتمام المملكة بسلامة الحجاج وأمنهم، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم في مواجهة فيروس كورونا، وأعدت دليلًا إرشاديًّا يتضمن المعلومات الخاصة باستخدام الهوية التي تمكّن جميع الأجهزة والجهات من الاستفادة منها.

وقف تصاريح الصلاة في المسجد الحرام الحجاج المسجد الحرام موسم حج السعودية

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