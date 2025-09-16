أخبار محافظة القليوبية | محافظ القليوبية يتفقد استعدادات المدارس.. والإعدام شنقا والمشدد للمتهمين بخطف وإنهاء حياة شخص بطوخ.. ضبط فرنسي ونجله في واقعة سرقة 11 كيلو دهب

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

استولوا على 11 كيلو دهب .. ضبط فرنسي ونجله في واقعة سرقة ذهب بالعبور

أمرت نيابة العبور بحبس رجل فرنسي ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بسرقة 11 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية، تُقدر قيمتها بنحو 55 مليون جنيه، من داخل أحد المصانع بمدينة العبور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمه الشريك المصري في مصنع "إيتاليان شين"، أكد فيه تعرض المصنع لسرقة كميات كبيرة من الذهب.



وكشفت التحريات الأولية أن الشريك الفرنسي ونجله هما المتهمان الرئيسيان في القضية، إذ استوليا على الذهب ونقلاه إلى مصنع آخر مملوك لهما، لإخفاء المسروقات.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، والعثور على المسروقات بحوزتهما، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها واستكمال الإجراءات القانونية.

محافظ القليوبية يتفقد استعدادات المدارس ويشدد على سرعة الانتهاء من الصيانة

قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة، رافقه خلالها وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس مدينة بنها، ورئيس مدينة كفر شكر، ورئيس مدينة طوخ، ورئيس مدينة القناطر الخيرية.

شملت الجولة مدرسة العباس بن عبد المطلب الإعدادية بقرية ورورة، مركز بنها، ومدرسة برقطا الإعدادية المشتركة، مركز كفر شكر، ومدرسة قليوب الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد عمر مجدي الابتدائية بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة مشتهر الثانوية المشتركة، مركز طوخ، المقامة على مساحة 1300 متر وتضم 15 فصلًا بتكلفة 18 مليون جنيه.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على تواجد المعلمين داخل المدارس وتوافر الكتب الدراسية بالمخازن، مؤكدًا على ضرورة تسليمها للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة لضمان انتظام العملية التعليمية دون تأخير.

كما استجاب المحافظ لمطالب بعض المدارس بخصوص عدم وجود فناء للطلاب، حيث وجّه بإنشاء حرم آمن بمدرسة العباس بن عبد المطلب الإعدادية بقرية ورورة – مركز بنها، والتنسيق مع هيئة الري لإقامة فناء محاط بسياج خفيف بمدرسة برقطا الإعدادية المشتركة – مركز كفر شكر، بما يضمن سلامة الطلاب وممارسة الأنشطة.

الإعدام شنقا والمشدد للمتهمين بخطف وإنهاء حياة شخص بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقاً للمتهمين الأولى والثاني والثالث، والسجن المشدد لمدة عامين للمتهم الرابع، في القضية المروعة المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة طوخ"، بعد إدانتهم بإرتكاب جرائم خطف وقتل شخص مع سبق الإصرار، وذلك بإستخدام سلاح ناري وأدوات حادة، إلى جانب حيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، والإعتداء على حرمة حياته الخاصة، وسرقة متعلقاته، ثم التخلص من جثمانه بإلقائه في أحد المجاري المائية، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبدالحميد الخدل، وعضوية المستشارين خالد على إبراهيم على، و أحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "سمر ج ع ح" وصحة إسمها "سمر جابر ص ع"، و "أحمد م س م خ"، و "محمد م ش م م خ"، و "محمود ج ج ع"، في القضية رقم ٣٢٨٦٢ لسنة ۲۰۲۳ جنايات طوخ، والمقيدة برقم ٣٣٦٦ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال بنها، لأنه في يومى ۲۱ ۱۰/۲۲/ ۲۰۲۳ بدائرة مركز طوخ - محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثاني والثالث:- خطفوا بالتحايل المجنى علية / عبد الرحمن أحمد عبدالله عبد القوى بأن قاموا بالإتفاق فيما بينهم على قيام المتهمة الأولى بمهاتفة المجنى علية مستغلين بذلك سبق علاقتة بها واستدراجة تحت زعم إشتياقها لمعاشرتة إياها معاشرة الأزواج لعدم تواجد زوجها قاصدين من ذلك إقصاءه عن أعين ذوية والرقباء قاصدين العبث به.

الإعدام لتاجر فاكهة متهم بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات مالية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف بالإعدام شنقا لتاجر فاكهة، لاتهامه بإنهاء حياة شخص لوجود خلافات مالية بينهما، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.

عقدت المحكمة جلستها، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبري م ح"، 40 سنة، تاجر فاكهة، ومقيم السلمانية بمركز شبين القناطر، لأنه في 28/ 12/ 2022، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر استدانة المتهم من المجني عليه مبالغ مالية وتعثره في ردها، عقد العزم وبيت النية على قتله، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه استدرجه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة وكتم فاهه بقطعة من القماش "كوفية"، بنية إزهاق روحه، فخارت قواه وسقط صريعاً فكبل يداه وقدماه وألقاه في مجرى مائى ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.