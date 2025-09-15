أسرة تحرير صدى البلد تنعى والد الزميلين طارق وعرفة الضبع

تتقدم أسرة تحرير موقع صدى البلد الإخباري، برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الزميل طارق الضبع الصحفي بالأهرام والزميل عرفه الضبع الصحفي باليوم السابع، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدهما المرحوم الحاج محمد السيد حماد الضبع المدير العام بالتربية والتعليم وكيل مجلس محلي جهينة سابقا ووكيل نقابة المعلمين.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلب الزميلين العزيزين في هذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.