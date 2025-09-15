قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
محافظات

محافظ القليوبية يفتتح منشآت صحية جديدة لدعم خدمات التأمين الصحي

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم عددًا من المشروعات الصحية الجديدة التابعة لهيئة التأمين الصحي، بحضور الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ورئيس مجلس ومدينة القناطر الخيرية، ورئيس حي غرب شبرا الخيمة. وتأتي هذه الافتتاحات في إطار توجه الدولة نحو توفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين.
ففي مدينة القناطر الخيرية، افتتح المحافظ العيادة الشاملة الجديدة بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث تم نقل جميع التخصصات من المبنى القديم إلى هذا الصرح الطبي، مع استحداث تخصصي الرمد والأسنان لأول مرة لخدمة أهالي المنطقة. وتضم العيادة تخصصات متعددة منها: العظام، الباطنة، الممارس العام، الأنف والأذن، الأطفال، النفسية، العصبية، والصدرية، بالإضافة إلى صيدلية متكاملة، ومعمل تحاليل طبية، ومخزن للأدوية. وتستقبل العيادة نحو 500 منتفع يوميًا، وقد تم تطويرها بمشاركة مجتمعية فعالة من جمعية إنسان الخيرية بالقناطر الخيرية، بما يعكس أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في خدمة المواطن.
وفي مستشفى النيل بحي غرب شبرا الخيمة، افتتح المحافظ وحدة الغسيل الكلوي الجديدة التي تضم 14 سريرًا مجهزًا بالكامل، لتقديم رعاية متكاملة لمرضى الفشل الكلوي والمساهمة في تقليص قوائم الانتظار وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم. كما افتتح وحدة متخصصة لعلاج أورام الكبد تضم 10 أسرة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، ما يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة، ويوفر خدمة علاجية متخصصة لمرضى أورام الكبد دون الحاجة إلى السفر للمستشفيات المركزية بالقاهرة.
وأكد محافظ القليوبية أن هذه الافتتاحات تمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمحافظة، وتجسد التزام الدولة بتعزيز خدمات التأمين الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية وفق أحدث المعايير العالمية. وأضاف أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة لتقديم خدمات طبية لائقة تليق بالمواطن المصري وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية.

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

وزير التربية والتعليم

18 إجراء عاجلاً لضبط أداء المدارس في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ريال مدريد

رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد لاعبه الشاب

منتخب مصر

مصر تقتنص الفوز من أوغندا ببطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد مؤتمر تمكين المرأة للاتحاد العام لشباب العمال

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

